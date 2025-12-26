‘লিচুর বাগানে’ থেকে ‘পরী পাইছি রে’—সারা বছর যেসব গান মাতিয়েছে

অডিও, সিনেমা ও নাটক—তিন মাধ্যমেই চলতি বছর বেশ কয়েকটি গান শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। তবে অডিও গানের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত জোয়ার আসেনি। শীর্ষ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই এ বছরও নতুন গান প্রকাশে অনীহা দেখিয়েছে। ফলে অডিও গানের বাজারে খরা কাটেনি। উল্টো চিত্র দেখা গেছে সিনেমার গানে। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল চলচ্চিত্রের গান। কয়েকটি নাটকের গান শ্রোতাদের মনে আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি কোক স্টুডিও বাংলার নতুন গানও আলোচনায় ছিল।
‘পরী পাইছি রে’
চলতি বছরও বেশ কিছু গান নিয়ে আলোচনায় ছিলেন সংগীতশিল্পী সৈয়দ অমি। চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মুক্তি পায় তাঁর গান ‘পরী পাইছি রে’। গানটির মিউজিক ভিডিও ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ে ১ নম্বরে ছিল দুই সপ্তাহের বেশি। টিকটক ও ফেসবুক রিলসে গানটি ছিল ট্রেন্ডিংয়ে। সালাহউদ্দিন সাগরের লেখা গানটির সংগীতায়োজন করেছেন এ এন ফরহাদ। সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি গানটির মিউজিক ভিডিওর নির্দেশনাও দিয়েছেন সৈয়দ অমি। গানটির ভিউ ১ কোটি ৭২ লাখ পেরিয়েছে।
অডিও, সিনেমা ও নাটক—তিন মাধ্যম মিলিয়ে এ বছর সবচেয়ে বেশি শোনা বাংলা গানটি হলো বরবাদ সিনেমার ‘চাঁদ মামা’। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জি ও প্রীতম হাসানের ইউটিউব চ্যানেল মিলিয়ে গানটির ভিউ ১৬ কোটির বেশি।
‘গুলবাহার’
বছরের আলোচিত গানের তালিকা করলে প্রথমেই আসে ‘গুলবাহার’–এর নাম। গানের কথা ও সুর করেছেন ঈশান মজুমদার। কণ্ঠ দিয়েছেন ঈশান মজুমদার ও শুভেন্দু দাস শুভ। ঈশানের গান ইউটিউব চ্যানেলে গানটি মুক্তি পায় ১৭ মে। প্রথম দিকে তেমন আলোচনায় না এলেও বছরের দ্বিতীয় ভাগে গানটি শ্রোতাদের কাছে ছড়াতে থাকে; ফেসবুক রিলস থেকে টিকটক—সব জায়গায় ট্রেন্ডিংয়ে ছিল গানটি। ইউটিউবে গানটির ভিউ ছাড়িয়েছে তিন কোটি।
২ জানুয়ারি মুক্তি পায় তাঁর গান ‘পরী পাইছি রে’। গানটির মিউজিক ভিডিও ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ে ১ নম্বরে ছিল দুই সপ্তাহের বেশি। টিকটক ও ফেসবুক রিলসে গানটি ছিল ট্রেন্ডিংয়ে।
‘কিছু মানুষ মরে যায় পঁচিশে’
‘কিছু মানুষ মরে যায়, মরে যায় পঁচিশে/ তারপর মরে গিয়েও বহুকাল বাঁচে সে’—সাইফ জোহানের গানটি প্রশংসা কুড়িয়েছে। গানটির গীতিকার-সুরকারও তিনি। গানটির মিউজিক ভিডিও আসেনি, তবে লিরিক্যাল ভিডিওটিও তরুণদের মধ্যে সাড়া ফেলে। এটিও টিকটক থেকে ফেসবুক রিলস—সবখানেই ট্রেন্ডিংয়ে ছিল। সাইফ জোহানের ইউটিউব চ্যানেলে ১৮ জুলাই মুক্তি পাওয়া গানটির ভিউ ছাড়িয়েছে ২ কোটি।
‘ময়না’
চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রকাশিত হয় ‘ময়না’। কোনাল ও নিলয়ের গাওয়া গানটির কথা লিখেছেন আসিফ ইকবাল, সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন আকাশ সেন। জুলাই মাসে প্রকাশিত গানটির ভিউ ৬২ লাখ ছাড়িয়ে। এ গানের মাধ্যমে প্রথমবার মিউজিক ভিডিওতে দেখা দিলেন শবনম বুবলী। এটি ‘গানচিল মিউজিক’-এর নতুন প্রজেক্ট ‘বাংলা অরিজিনালস’-এর প্রথম গান। গানটি মুক্তি পায় ২৯ জুলাই।
অভিনয়ের পাশাপাশি এ বছর গান দিয়েও আলোচনায় আছেন তাসনিয়া ফারিণ। গত বছর তাহসানের সঙ্গে ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানের সাফল্যের পর ফারিণের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘ফড়িং ফিল্মস’ থেকে বছর শেষে মুক্তি পেয়েছে ‘মন গলবে না’। গানটিতে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান।
‘মন গলবে না’
অভিনয়ের পাশাপাশি এ বছর গান দিয়েও আলোচনায় আছেন তাসনিয়া ফারিণ। গত বছর তাহসানের সঙ্গে ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানের সাফল্যের পর ফারিণের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘ফড়িং ফিল্মস’ থেকে বছর শেষে মুক্তি পেয়েছে ‘মন গলবে না’। গানটিতে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান। সুর ও সংগীত পরিচালনাও করেছেন তিনি। গানের কথা লিখেছেন কবির বকুল। ভিডিওতে পারফর্ম করেছেন ফারিণ ও ইমরান। ইউটিউবে গানটির ভিউ ৩৩ লাখ পেরিয়েছে। গানটি মুক্তি পায় ৪ ডিসেম্বর।
‘কন্যা’
বছরের অন্যতম আলোচিত গান জ্বীন–৩ সিনেমার ‘কন্যা’। রবিউল ইসলাম জীবনের কথায় ইমরান ও কনার কণ্ঠে গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেন ইমরান মাহমুদুল। এ ছাড়া ফেসবুক রিলস ও টিকটকে গানটি নিয়ে রেকর্ডসংখ্যক ভিডিও নির্মিত হয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গের কনটেন্ট ক্রিয়েটররাও গানটি দিয়ে ভিডিও বানান। তিনটি ইউটিউব চ্যানেল মিলিয়ে গানটির বর্তমান ভিউ ৯ কোটির বেশি। ইউটিউবে গানটি প্রকাশ পায় ১৮ মার্চ।
‘বন্ধু গো শোনো’
জংলি সিনেমার গান ‘বন্ধু গো শোনো’ ইউটিউবে প্রকাশ পায় ২৩ মার্চ। প্রিন্স মাহমুদের সুরে গানটি গেয়েছেন ইমরান ও কনা। বছরের অন্যতম আলোচিত গানটির বর্তমান ভিউ ৮৮ লাখের বেশি।
সিনেমার গানের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত গান বরবাদ-এর ‘চাঁদ মামা’। প্রীতম হাসানের সুর, সংগীতে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম হাসান ও অদিতি দোলা। ইউটিউবে প্রকাশের সাত দিনেই গানটি কোটি ভিউ পার করে। শুধু তা-ই নয়, রিয়েল এনার্জি ও প্রীতম হাসানের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপলোড হওয়া গানটি টানা কয়েক সপ্তাহ ট্রেন্ডিংয়ের ১ ও ২ নম্বরে ছিল।
‘চাঁদ মামা’
চলতি বছর সিনেমার গানের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত গান বরবাদ-এর ‘চাঁদ মামা’। প্রীতম হাসানের সুর, সংগীতে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম হাসান ও অদিতি দোলা। ইউটিউবে প্রকাশের সাত দিনেই গানটি কোটি ভিউ পার করে। শুধু তা-ই নয়, রিয়েল এনার্জি ও প্রীতম হাসানের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপলোড হওয়া গানটি টানা কয়েক সপ্তাহ ট্রেন্ডিংয়ের ১ ও ২ নম্বরে ছিল। দুই চ্যানেল মিলিয়ে গানটির ভিউ ১৬ কোটি পেরিয়েছে। ইউটিউবে গানটি প্রকাশ পায় ২৮ মার্চ।
‘মহামায়া’
বরবাদ সিনেমার আরেক গান ‘মহামায়া’ও এ বছরের সিনেমার আলোচিত গানের একটি। গানটির কথা লিখেছেন সোমেশ্বর অলি, সুর করেছেন খায়রুল ওয়াসি, মিউজিক ও সংগীতায়োজন করেছেন আমজাদ হোসেন। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মাঈনুল আহসান নোবেল। গানটির বর্তমান ভিউ ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি। ইউটিউবে গানটি প্রকাশ পায় ১৪ এপ্রিল।
‘লিচুর বাগানে’
তাণ্ডব সিনেমার গান ‘লিচুর বাগানে’র মূল কথা ও সুর করেছেন নেত্রকোনার চারণকবি ছত্তার পাগলা। সিনেমার জন্য গানটিতে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন প্রীতম হাসান, মেহেদী আনসারি ও ইনামুল তাহসিন। এ গানেরও সুর, সংগীতায়োজন করেছেন প্রীতম হাসান। কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম, জেফার, মঙ্গল মিয়া ও আলেয়া বেগম। চরকি, এসভিএফ ও দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেল মিলিয়ে গানটির বর্তমান ভিউ ৫ কোটির বেশি। ইউটিউবে গানটি প্রকাশ পায় ২ জুন।
নাটকের গান
হাবিব-ন্যান্সি জুটি মানেই দারুণ কিছু। এ জুটির হৃদয়ের কথা নাটকে ‘আমার দিনগুলো সব যায় হারিয়ে আঁধারে’ গানটি মুক্তির পর চলে আসে আলোচনায়। ইউটিউবে গানটির ভিউ আড়াই কোটি পেরিয়েছে। এ ছাড়া কনা ও সজীব দাসের কণ্ঠে আশিকি নাটকের ‘যদি মনটা করি চুরি’ গানটিও সাড়া ফেলে। গানের কথা লিখেছেন সালাউদ্দিন সাগর, সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন সজীব দাস। সোমেশ্বর অলির কথায় মন দুয়ারী নাটকের ‘এত প্রেম এত মায়া’ গানটিও ছিল শ্রোতাদের পছন্দের তালিকায়। কণ্ঠ দিয়েছেন রেহান রসুল ও অবন্তী সিঁথি। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন সাজিদ সরকার।
এক বছর বিরতির পর নতুন গান নিয়ে আগস্টে ফিরেছে কোক স্টুডিও বাংলা। ‘বাজি’ গানে প্রথমবারের মতো সংগীত পরিচালক ইমন চৌধুরীর সঙ্গে পারফর্ম করেন ‘সাদা সাদা কালা কালা’, ‘কথা কইয়ো না’ গানের গীতিকার ও সুরকার হাশিম মাহমুদ। এরপর প্রকাশ পায় তৃতীয় মৌসুমের পঞ্চম গান ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’।
গানটি পরিবেশন করেন উদীয়মান তারকা অংকন কুমার ও শেখ মুমতাহিনা মেহজাবিন, ‘মডার্ন ওটাকু’ নামেও যিনি পরিচিত। গানটিতে সুর দিয়েছেন শুভেন্দু দাস। অংকন ও কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি গায়িকা-গীতিকার প্রগতা নাওহা মিলে লিখেছেন গানের কথা। গানটি তরুণদের মধ্যে সাড়া ফেলে। এ ছাড়া এ মৌসুমে আরও এসেছে হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে তাজিক শিল্পী মেহরনিগরি রুস্তমের ‘মহা জাদু’, বাংলা ও জ্যাজের মিশ্রণে তৈরি তানযীর তুহীনের গান ‘ক্যাফে’।
আর সর্বশেষ মুক্তি পায় রুনা লায়লার কণ্ঠে জনপ্রিয় সুফিগান ‘মাস্ত কালান্দার’। কোক স্টুডিওর গানগুলোর মধ্যে চলতি বছর সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল ‘মহা জাদু’। ইউটিউবে গানটির ভিউ ৪ কোটি ৮১ লাখ পেরিয়েছে।