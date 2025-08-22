৩০ বছর বয়সে নিজের আয়ে ১২,৪২০ কোটি টাকার মালিক

‘র্যাডিক্যাল অপটিমিজম ট্যুর’ চলাকালেই জন্মদিন উদ্যাপন করছেন ব্রিটিশ–আলবেনিয়ান গায়িকা। গান নিয়ে ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা ঘুরছেন তিনি
গান থেকেই কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ উপার্জন করেছেন ডুয়া লিপা। এ বছর ‘ফোরটি আন্ডার ফোরটি রিচ লিস্ট’ প্রকাশ করছে দ্য সানডে টাইমস। তালিকায় ৩৪তম অবস্থানে রয়েছেন তিনি
তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ হাজার ৪২০ কোটি টাকা! জন্মদিনের আগে হবু বর ক্যালাম টার্নারের সঙ্গে জ্যামাইকায় ঘুরতে দেখা গেছে তাঁকে। এই বছরের জুনে ভোগ ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডুয়া বলেন, ‘আমরা বাগ্দান সেরেছি। এটা ছিল খুবই রোমাঞ্চকর সময়। একসঙ্গে বুড়ো হওয়ার সিদ্ধান্ত, জীবনটা একসঙ্গে দেখা আর সারা জীবন সেরা বন্ধু হয়ে থাকার ভাবনাটাই অনেক বিশেষ কিছু।’ তিনবার গ্র্যামি পেয়েছেন ডুয়া লিপা। সর্বশেষ অ্যালবাম ‘র্যাডিক্যাল অপটিমিজম’ প্রকাশ করেছেন। একই শিরোনামে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেড়িয়েছেন তিনি গানের পাশাপাশি অভিনয়েও দেখা যায় ডুয়া লিপাকে। ‘বার্বি’ দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ‘আরগাইল’ সিনেমায়ও তাঁকে দেখা গেছে১৯৯৫ সালে লন্ডনে জন্ম ডুয়া লিপার। তবে তাঁর মা-বাবা যুক্তরাজ্যের মানুষ নন, কসোভোর। ১৯৮৮ সালে কসোভোতে যুদ্ধ শুরু হলে আটকা পড়েন। ১৯৯২ সালে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেন যুক্তরাজ্যে। পরে সেখানেই থিতু হন