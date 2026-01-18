বিচ্ছেদের পর নতুন রূপে ফিরছেন তাহসান

বিয়ের এক বছরের মাথায় বিচ্ছেদের খবরে সম্প্রতি আলোচনায় আসেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। ব্যক্তিগত জীবনের এই টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার ভক্তদের জন্য এল স্বস্তির খবর। নতুন একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারও পর্দায় ফিরছেন তিনি, তা–ও আবার উপস্থাপক হিসেবে।
কয়েক দিন আগে স্ত্রী রোজা আহমেদের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের হতবাক করেন তাহসান খান। বিচ্ছেদের পর নিজেকে কিছুটা আড়ালেই রেখেছিলেন এই তারকা। তবে সপ্তাহ না যেতেই নতুন করে আলোচনায় এলেন তিনি। জানা গেছে, জনপ্রিয় পারিবারিক গেম শো ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ সিজন–২–এর উপস্থাপক হিসেবে আবারও দেখা যাবে তাহসানকে।
প্রথম সিজনে তাহসানের সাবলীল ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনা দর্শকের দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সিজনেও তাঁকেই উপস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছে অনুষ্ঠান প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ সিজন–২ নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাহসান বলেন, ‘আমাদের এবারের সিজনটা সত্যিই জমে উঠেছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, প্রশ্নগুলোর সার্ভে করা হয়েছে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে। তাই উত্তরগুলো যেমন মজার, তেমনি বেশ চমকপ্রদও।’
‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’–এর দ্বিতীয় সিজনের পরিচালনায় রয়েছেন ওয়াহিদুল ইসলাম। এটি প্রযোজনা করেছে বঙ্গ। এ ছাড়া দেশের স্বনামধন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সহযোগী হিসেবে যুক্ত হওয়ায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন আরও বড় পরিসর পেয়েছে। আগামীকাল থেকে প্রতি সোমবার রাত সাড়ে ৯টায় এনটিভিতে প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটি। যাঁরা মিস করবেন, তাঁরা প্রতি বুধবার বেলা একটায় পুনঃপ্রচার দেখতে পারবেন।
ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন সময় পেরিয়ে তাহসানের এই নতুন টেলিভিশন প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে তাঁর ভক্তদের জন্য এক আনন্দের বার্তা। পর্দায় নতুন ভূমিকায়, নতুন উদ্যমে ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’–এর দ্বিতীয় সিজনে কতটা চমক দেখাতে পারেন তাহসান, সেদিকেই এখন দর্শকদের কৌতূহল।