এক ঘণ্টাতেই শেষ

চলতি মাসেই ভক্তদের চমকে দিয়ে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছেন টেলর সুইফট। তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ মুক্তি পাবে আগামী ৩ অক্টোবর। তবে এর আগে অ্যালবামটির দুটি ভিনাইল সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন গায়িকা, যা মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। এবার তিনি নিয়ে আসছেন অ্যালবামটির কাভার এডিশন ‘বেবি, দ্যাটস শো বিজনেস এডিশন’। সুইফটের ওয়েবস্টোরে জানানো হয়েছে, এ সংস্করণ সরবরাহ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিক্রি চলবে। তবে মনে করা হচ্ছে, এ সংস্করণও প্রকাশের পরপরই শেষ হয়ে যাবে।
ভিনাইল সংস্করণের প্রচ্ছদও আলোচিত হয়েছে। গত সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া সংস্করণটির প্রচ্ছদে কমলা রঙের ঝলমলে ডিস্কে একটি বাথটাবের পাশে সুইফটের শোগার্ল কস্টিউম পরা ছবি দেখা যাচ্ছে। ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ৩ অক্টোবর পুরো অ্যালবাম মুক্তির আগে আরও কয়েকটি ভিনাইল সংস্করণ প্রকাশ করবেন গায়িকা।
সুইফট আগেই জানিয়েছিলেন, এই অ্যালবাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও প্রায় দুই বছরের ইরাস ট্যুরের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। তবে এ অ্যালবামে আগেরটির মতো বোনাস গান থাকবে না। গায়িকা বলেন, ‘এ অ্যালবামে ১২টি গান আছে। কমও না, বেশিও না। এটাই অনেক দিন ধরে বানাতে চেয়েছি। প্রতিটি গানই অপরিহার্য, একটাও বাদ দিলে বা নতুন কিছু যোগ করলে অ্যালবামের ভারসাম্য নষ্ট হবে।’
গায়িকা আরও বলেন, অ্যালবামটিতে তিনি সংখ্যার চেয়ে মানের দিকেই জোর দিতে চেয়েছেন বেশি। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমি সব সময় প্রচুর গান লিখি, তাই অনেক সময় বেশি গান প্রকাশের লোভ হয়। কিন্তু এবার আমি শুধু মান ও থিমের দিকে নজর দিয়েছি। সবকিছু যেন পাজলের মতো নিখুঁতভাবে মিলে যায়। এটা আমার ১২তম অ্যালবাম, আর ১২টা গান দিয়েই আমি খুব সন্তুষ্ট।’
সুইফটের আগের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল; মুক্তির পরেই এটি স্পটিফাইয়ের ইতিহাসে এক দিনে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া অ্যালবামের রেকর্ড গড়ে।
গত বছর রেকর্ড গড়া দ্য ইরাস ট্যুরের পর গান থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সুইফট। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই শেষ হয় ইরাস ট্যুর, যেখানে ৫৩টি শহরে মোট ১৪৯টি শো করেন তিনি।
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি