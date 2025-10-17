ব্যান্ডের ভোকালিস্ট, গিটারিস্ট ও লিরিসিস্ট প্রবর রিপন
হায়েনা এক্সপ্রেসের শেষ কনসার্ট আজ

সোনার বাংলা সার্কাসের প্রথম অ্যালবাম ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’ প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে প্রথমবার ‘হায়েনা এক্সপ্রেস এক্সপেরিয়েন্স’ কনসার্ট করে ব্যান্ডটি।

চার বছর পর এবার সিরিজ কনসার্টটির ইতি ঘটছে। আজ শুক্রবার ঢাকার দ্য রাশিয়ান হাউসে ‘বিদায় হায়েনা এক্সপ্রেস’ কনসার্টে গাইবেন প্রবর রিপনরা।

ব্যান্ডের ভোকালিস্ট, গিটারিস্ট ও লিরিসিস্ট প্রবর রিপন বলেন, ‘কোনো ব্যান্ডকে ভালোমতো চেনার উপায়—তাদের অ্যালবাম ও একক কনসার্ট। সাধারণত আমাদের দেশে যেমন ধরনের লাইনআপ কনসার্ট হয়, সেখানে সময়ের স্বল্পতা থাকে। ফলে যারা ব্যান্ডকে ভালোবাসে, তারা অতৃপ্ত থেকে যায়। এ কারণে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এই একক কনসার্ট।’

চার বছরে খুলনা বাদে ঢাকাসহ সব বিভাগীয় শহরে ‘হায়েনা এক্সপ্রেস এক্সপেরিয়েন্স’ নিয়ে হাজির হয়েছে সোনার বাংলা সার্কাস। খুলনায় ভেন্যু না পাওয়ায় সেখানে করা যায়নি।

সোনার বাংলা সার্কাসের সদস্যেরা

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যান্ডটি জানিয়েছে, এরই মধ্যে কনসার্টের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কনসার্টে ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’ অ্যালবামের ‘এপিটাফ’, ‘অন্ধ দেয়াল’, ‘মৃত্যু উৎপাদন কারখানা’সহ সব গানই পরিবেশন করা হবে। পাশাপাশি প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা ‘মহাশ্মশান’ অ্যালবামের গানও গাইতে পারে ব্যান্ডটি।

সোনার বাংলা সার্কাস বলছে, ‘বিদায় হায়েনা এক্সপ্রেস’–এ গান ছাড়া আরও চমক থাকছে। কবিতা ও জোকারদের পারফর্মিং আর্টসহ আরও নানা কিছু থাকবে। তিন ঘণ্টার এই কনসার্টে গান পরিবেশনার লাইট ডিজাইন কিংবা ভিডিও প্রজেকশনেও বৈচিত্র্য থাকবে।

কনসার্টের পোস্টার

এর মধ্যে নতুন অ্যালবাম ‘মহাশ্মশান’–এর কাজ শেষ করেছে সোনার বাংলা সার্কাস। শিগগিরই অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। নতুন অ্যালবামের গানগুলো নিয়ে সারা দেশে একক কনসার্টের আয়োজন করবে। ব্যান্ডের লাইনআপে আছেন প্রবর রিপন (ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট), শ্বেত পাণ্ডুরাঙ্গা ব্লুমবার্গ (গিটারিস্ট), শাকিল হক (বেজ গিটারিস্ট), সাদ চৌধুরী (কি–বোর্ডিস্ট), সামিউল মমিত (ড্রামার)।

