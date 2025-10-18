আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে স্ত্রীর আবেগঘন স্ট্যাটাস এবং...

আইয়ুব বাচ্চুর গিটারবাদন আর গায়কিতে মুগ্ধ হননি, এমন শ্রোতা পাওয়া মুশকিল। বেঁচে থাকলে আজও তিনি দাপিয়ে বেড়াতেন দেশ–বিদেশের মঞ্চ। সাত বছর আগের আজকের দিনে উড়ে আসা একটি খবর, আইয়ুব বাচ্চুর ভক্তদের মন বিষণ্ন করে দেয়। এদিন তাঁরা জানতে পারেন, আজীবনের জন্য তাঁর পথচলা থেমে গেছে। ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ এসে হাসপাতালে ভিড় করেন, কেউ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে ছুটে যান চট্টগ্রামেও, যেখানে চিরঘুমে আইয়ুব বাচ্চু। আজ দেশের এই জনপ্রিয় গিটার–জাদুকরের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটিতে তাঁকে মনে করেছেন সংগীতাঙ্গনে তাঁর বন্ধু–স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।