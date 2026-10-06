অল্প বয়সে কোটি টাকা আয় করে পথ হারান নোবেল

সংগীতজীবনের শুরুর দিকে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বড় অঙ্কের টাকা আয় করেছিলেন সংগীতশিল্পী মাইনুল আহসান নোবেল। ২০১৯ সালে ‘সারেগামাপা’য় অংশ নেওয়ার পর মাসে ৪০ থেকে ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করেছেন বলে জানান তিনি। তবে অল্প বয়সে পাওয়া এই অর্থ ও জনপ্রিয়তা সামলাতে পারেননি নোবেল। তাঁর মতে, ‘এমন সময় ছিল, ব্যাংকে কয়েক কোটি টাকা ছিল। কোটি টাকা থাকলে ওই বয়সে মাথা ঠিক থাকে...।’
নোবেলের সংগীতজীবনের শুরু অবশ্য অনেক আগে। ছোটবেলায় বাবার আনা ক্যাসেট শুনে আইয়ুব বাচ্চু, জেমস ও হাসানের গান গাইতেন। ২০১৬ সালে গানকেই পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গড়ে তোলেন ব্যান্ড, নিয়মিত অনুশীলন করেন। কোনো ওস্তাদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান শেখেননি তিনি।
২০১৯ সালের ‘সারেগামাপা’য় তৃতীয় হন নোবেল। এরপর মৌলিক গান ও চলচ্চিত্রের গানেও কাজ করেছেন। তবে গানের বাইরের নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে একাধিকবার সংবাদ শিরোনাম হন তিনি।
নিজের সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে নোবেল বলেন, ‘আমি “সারেগামাপা”য় যখন জনপ্রিয়তা পাই, দুহাতে টাকা আসতে থাকে। মাসে এমনও হয়েছে, ৪০–৫০, এমনকি ৬০ লাখও পেতাম। অল্প বয়সী আমি, তখন মাত্র ২৪–২৫ বছর। এত টাকা আমাকে অস্থির করে তোলে। নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। বেখেয়ালি জীবনে জড়িয়ে পড়ি। টাকা আমার মাথা খারাপ করে তোলে।’
এখন সেই জীবন থেকে দূরে আছেন, এমনটাই দাবি নোবেলের। নোবেল জানান, গত ১০ মাসে জীবনে পরিবর্তন এসেছে। ছেলের জন্মের পর থেকেই এই বদলের শুরু। এখন গান ও ছেলেকে ঘিরেই তাঁর ব্যস্ততা। বলেন, ‘এখন আমি ওসব থেকে একেবারে দূরে। বলতে পারেন, এখন ছেলেই আমার আসল পিনিক। ওকে নিয়ে আমার সময় কেটে যায়। কী দারুণ সব গান হচ্ছে।’