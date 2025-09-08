আরিয়ানা গ্রান্দে ও লেডি গাগা। কোলাজ
গান

লেডি গাগা থেকে গ্রান্দে, এমটিভি পুরস্কারে বাজিমাত করলেন কারা

গতকাল রোববার রাতে নিউইয়র্কের ইউবিএস অ্যারেনায় বসেছিল এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে এবারের আসর। অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পেলেন কারা—এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—

বিনোদন ডেস্ক
এবার সবচেয়ে বেশি ৪ পুরস্কার জিতেছেন লেডি গাগা। এএফপি
আরিয়ানা গ্রান্দে পেয়েছেন তিন পুরস্কার। এএফপি
আরিয়ানার মতো সময়ের আলোচিত তরুণ গায়িকা সাবরিনা কার্পেন্টারও তিনটি পুরস্কার। এএফপি
শুরুর দিকেই মঞ্চে উঠেছিলেন গাগা। হাতে নেন ‘আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার’—যা সাধারণত শেষ দিকে দেওয়া হয়, তবে গাগার উপস্থিতির জন্য এবার তা এগিয়ে আনা হয়। কারণ, এর ঠিক পরেই তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে নিজের কনসার্টে। ওই শো পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় এক ঘণ্টা, যাতে তিনি ভিএমএতে যোগ দিতে পারেন। এএফপি
সং অব দ্য ইয়ার পেয়েছেন রোজে ও ব্রুনো মার্স। এএফপি
লালগালিচায় সাবরিনা কার্পেন্টার। এএফপি
এদিন পুরস্কার তুলে দিতে হাজির হয়েছিলেন প্যারিস হিলটন। এএফপি
ব্ল্যাকপিংকের আলোচিত কোরীয় গায়িকা রোজে। এএফপি
