গানে গানে প্রতিবাদ জানাবে ছায়ানট, সংহতি-সমাবেশ আজ

আবহমান বাংলা সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তার ওপর সাম্প্রতিক সহিংস আক্রমণের প্রতিবাদে ‘গানে গানে সংহতি-সমাবেশ’ আয়োজন করেছে দেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। আজ বিকেল চারটায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনের সামনে এই সংহতি-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।
ছায়ানটের উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে সংগীতকে প্রতিবাদ ও সংহতির ভাষা হিসেবে তুলে ধরা হবে। এতে দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সংস্কৃতিসেবী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ অংশ নেবেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সব সচেতন নাগরিককে এই শান্তিপূর্ণ সংহতি-সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য সবিনয় আহ্বান জানানো হয়েছে।
ছায়ানট সূত্রে জানা গেছে, সমাবেশে সংগঠনের শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করবেন বাংলা সংস্কৃতি, মানবতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও প্রতিবাদের শক্তিকে ধারণ করা একাধিক কালজয়ী গান। এর মধ্যে রয়েছে ‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম’, ‘ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি’, ‘চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’, ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’, ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়’, ‘গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু–মুসলমান’, ‘মানুষ ছেড়ে খ্যাপা রে তুই’, ‘মানুষ হ’ মানুষ হ’ আবার তোরা মানুষ হ’, ‘তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর’, ‘হিমালয় থেকে সুন্দরবন’, ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’সহ আরও কয়েকটি গান।
আয়োজকদের ভাষ্য, এই সংহতি-সমাবেশের মাধ্যমে সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানানো হবে; পাশাপাশি বাংলা সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন করে উচ্চকিত করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। গান ও কণ্ঠের ঐক্যের মাধ্যমে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করাই এ সমাবেশের মূল বার্তা।