হাবিবের বিয়ের ৫ বছর, স্ত্রীর সঙ্গে রইল ৭ ছবি

মডেল আফসানা চৌধুরীর সঙ্গে দেশের জনপ্রিয় গায়ক–সুরকার ও সংগীত পরিচালক হাবিব ওয়াহিদের বিয়ের ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। ফেসবুকে হাবিরের স্ত্রী পোস্ট দিয়ে তেমনটাই জানিয়েছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে হাবিবের ৭টি ছবি দেখুন
‘আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, দিনটা মনে আছে’, এমন ক্যাপশনে হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে ডজনখানেক স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করেছেন মডেল ও অভিনয়শিল্পী আফসানা চৌধুরী শিফা। ছবিগুলো পোস্ট করে জানান দিয়েছেন, আজ তাঁদের বিবাহবার্ষিকী। মন্তব্যের ঘরে হাবিব ও শিফার ভক্তরা শুভকামনা জানাচ্ছেন।
হাবিব তাঁর এই বিয়ের খবরটি শুরুতে প্রকাশ্যে আনতে চাননি। বিয়ের কয়েক মাস পর সংবাদমাধ্যমে খবরটি প্রকাশ হলে তখন এ নিয়ে কথা বলেন তিনি।
বিয়ের খবর প্রকাশ করার পর হাবিব সংবাদমাধ্যমকে জানান, শিফার সঙ্গে ঢাকায় তাঁর পরিচয় ৮ মাস আগে। এরপর বন্ধুত্ব থেকে তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।হাবিব তখন সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, বিয়ে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আবার এটাও ঠিক, জন্ম-মৃত্যু আর বিয়ে তো উপরওয়ালা থেকে নির্ধারিত। তা না হলে শিফার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হতো না।বিয়ের পর হাবিবের গাওয়া গানে মডেল হিসেবে দেখা গেছে শিফাকে। ‘পাগল হাওয়া’ শিরোনামের গানটির কথা লিখেছেন শ্রাবণ, গাওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন হাবিব ওয়াহিদ। দেশে ও দেশের বাইরের বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে গানটির শুটিং হয়। গত বছর ভালোবাসা দিবসে গানটি হাবিবের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়।‘পাগল হাওয়া’ গানের মধ্য দিয়ে চার বছর পর পর্দায় জুটি হয়ে আসেন হাবিব-শিফা। শিফা তখন বলেন, ‘অনেক দিন পর আমাদের একসঙ্গে স্ক্রিনে আসা। অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। কাজের ব্যাপারে হাবিব বরাবরই পেশাদার। তাঁর মতো একজন পেশাদারের সঙ্গে কাজ করতে ভালোই লাগছিল।’ এর আগে ২০২১ সালে হাবিব ও শিফাকে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ‘রোমান্টিক লাগে’ গানে।হাবিবের এটি তৃতীয় বিয়ে। এর আগে ২০০৩ সালে হাবিব প্রথম বিয়ে করেন লুবায়না নামের একজনকে। প্রেমের সেই বিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদ হয়। এরপর ২০১১ সালে চট্টগ্রামের মেয়ে রেহানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এই গায়ক। ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাঁদের সংসারের রয়েছে একমাত্র পুত্রসন্তান আলীম ওয়াহিদ।