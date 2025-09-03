আগে প্রেম ছিল, এখন নেই

বিটিএস তারকা জিমিনের প্রেম নিয়ে বহু জল গড়াল। অভিনেত্রী সং দা-উনের সঙ্গে তাঁর প্রেম নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তবে প্রেম নিয়ে জিমিন কিংবা সং দা-উন মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছে জিমিনের এজেন্সি বিগ হিট মিউজিক।
এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, একসময় সং দা-উনের সঙ্গে জিমিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল, তবে এখন দুজনের সম্পর্ক নেই।
২০২২ সাল থেকে প্রেমের গুঞ্জনটা চলছে। এর মধ্যে গত বছর জিমিনের নাম খোদাই করা ইয়ারফোনের ছবি পোস্ট করেছিলেন সং, যদিও পরে সেগুলো মুছে ফেলেছেন।
এ মাসের শুরুতে সং নিজের টিকটক অ্যাকাউন্টে জিমিনের একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে জিমিনকে লিফট থেকে বেরিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি কি জানো আমি আসছি?’ ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর দুজনের প্রেমের বিষয়টি আবারও সামনে আসে।
বিগ হিট মিউজিকের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অন্য পক্ষের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা এ বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলাম। তবে শিল্পীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে ভিত্তিহীন খবর ও ভুয়া গুজব ছড়ানোর কারণে আমরা প্রাথমিক সত্যগুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করেছি।’
বিগ হিট সবার প্রতি অনুরোধ করেছে, জিমিনের ব্যক্তিজীবন নিয়ে ‘ভিত্তিহীন অনুমান’ থেকে বিরত থাকতে এবং এমন কোনো আচরণ না করতে, যা সংয়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
২০১১ সালে ‘ক্যান নট লুজ’ নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন সং দা-ইউন। ২০১৮ সালে চ্যানেল ‘এ’র ডেটিং রিয়েলিটি শো হার্ট সিগন্যাল-২-এ অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা পান। পরে তিনি ‘বি মেলোড্রামাটিক’, ‘ওয়ানস এগেইন’ ও ‘মোর দ্যান ফ্রেন্ডস’–সহ বেশ কয়েকটি ড্রামায় অভিনয় করেছেন।
তবে গত পাঁচ বছরে বড় কোনো অভিনয় প্রকল্পে সংকে দেখা যায়নি।