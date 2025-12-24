উইন্টারের আলোচিত ট্যাটু কোথায় গেল

হাতের একই জায়গায় একই রকম ট্যাটু করেছিলেন বিটিএস তারকা জাংকুক ও আসপা তারকা উইন্টার। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ট্যাটুর ছবিকে কেন্দ্র করে দুজনের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল।
প্রেমের গুঞ্জনের মধ্যে প্রথমবার প্রকাশ্যে এলেন উইন্টার, তবে তাঁর হাতে আলোচিত ট্যাটু দেখা যায়নি। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, তিনি ট্যাটু মুছে ফেলেছেন?
রোববার কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন উইন্টার, তবে ক্যাপশনে কিছুই লেখেননি। উইন্টারকে কালো ও সোনালি রঙের পোশাকে দেখা গেছে। তবে সব ছাপিয়ে উইন্টারের হাতে নজর রেখেছেন অনুরাগীরা। হাতে কোনো ট্যাটু দেখা যায়নি।
এর আগে সিউলে মেলন মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের লালগালিচায় দেখা গেছে উইন্টারকে। সেখানে হাত ঢেকে রেখেছিলেন তিনি, ফলে তাঁকে নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল বেড়েছিল। এর মধ্যে ছবি পোস্ট করার পর বিষয়টি পরিষ্কার করলেন এই তারকা।
এর আগে জোড়া ট্যাটুকে কেন্দ্র করে জাংকুক ও উইন্টারের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, চুপিসারে প্রেম করছেন তাঁরা।
ট্যাটুর বাইরে দুজনের ইনস্টাগ্রামের ইউজারনেমকেও সামনে আনছেন কেউ কেউ, দুজনের ইউজারনেমের ধরন প্রায় একই।
উইন্টারের ইউজারনেম ‘আই অ্যাম উইন্টার’, অন্যদিকে জাংকুকের ইউজারনেম ‘আই অ্যাম জাংকুক’ (এখন বদলে ফেলেছেন)। পাশাপাশি তাঁরা মঞ্চে একই ডিজাইনের ইন ইয়ার মনিটর ব্যবহার করেন।
তবে বিষয়টি নিয়ে জাংকুকের এজেন্সি বিগ হিট মিউজিক বা উইন্টারের এজেন্সি এসএম এন্টারটেইনমেন্ট কোনো বিবৃতি দেয়নি। দুই এজেন্সির নীরবতা গুঞ্জনকে আরও উসকে দিয়েছে।
এক্সপোর্টস নিউজ অবলম্বনে