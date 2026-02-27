উড়োজাহাজে নয়, ট্রেনে সিডনি থেকে ১১ ঘণ্টায় মেলবোর্ন গেলেন এড শিরান

গ্র্যামিজয়ী ব্রিটিশ সংগীত তারকা এড শিরান তাঁর ২০২৬ সালের নতুন ‘লুপ ট্যুর’-এর অংশ হিসেবে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন। এই সফরের অন্যতম চমক হিসেবে তিনি সিডনি থেকে মেলবোর্ন পৌঁছাতে বেছে নিলেন এক ভিন্নধর্মী ও সাদামাটা পথ। মেলবোর্নের মার্ভেল স্টেডিয়ামে আয়োজিত তিনটি কনসার্টের প্রথমটিতে যোগ দিতে তিনি বিমানে না গিয়ে দীর্ঘ ১১ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রা সম্পন্ন করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সিডনি থেকে ছেড়ে আসা রাতের ট্রেনযোগে তিনি মেলবোর্নের সাউদার্ন ক্রস স্টেশনে সাধারণ যাত্রীর বেশে অবতরণ করেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, শিরান তাঁর মাথায় থাকা টুপির ওপর সবুজ রঙের হুডি টেনে মুখ কিছুটা আড়াল করে রেখেছেন। তাঁর কাঁধে ছিল কালো রঙের ব্যাগ এবং তিনি সিডনির বিখ্যাত ‘টোরোঙ্গা চিড়িয়াখানা’র লোগো–সংবলিত একটি ব্যাগ রাখা ট্রলি ঠেলে স্টেশনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রায় ৭০ কোটি মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি মাত্র ১৬৪ ডলার মূল্যের ট্রেনের টিকিটে ভ্রমণ করলেন, তা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।
শিরান অবশ্য এর আগেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে গণপরিবহন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। মূলত কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থেকে মাটির কাছাকাছি থাকতেই তিনি এভাবে চলাফেরা করতে পছন্দ করেন। শিরানের এই সফরের বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন ভ্যান্স জয়, মিয়া রে এবং অ্যারন রো। তাঁর এই ট্রেনযাত্রার সপ্তাহেই অস্ট্রেলীয় সরকার পূর্ব উপকূলে দ্রুতগতির রেল প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে, যা ভবিষ্যতে এই দীর্ঘ যাত্রাকে মাত্র চার ঘণ্টায় নামিয়ে আনবে।
বিশ্বখ্যাত এই গ্র্যামিজয়ী তারকার এমন বিনয়ী মানসিকতা বাংলাদেশের প্রবাসীদের মধ্যেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। সিডনি প্রবাসী অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সজল রায় এ প্রসঙ্গে বলেন,‘এড শিরানের মতো এত বড় একজন বিশ্বতারকা যখন বিলাসিতা ছেড়ে সাধারণ ট্রেনের বগিতে ভ্রমণ করেন, তখন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার সাদামাটা জীবনযাপনেই। তাঁর এই পরিবেশসচেতনতা এবং মাটির কাছাকাছি থাকার মানসিকতা সত্যি অতুলনীয়।’
মেলবোর্নের আগে শিরান পার্থ, সিডনি এবং ব্রিসবেনে কনসার্ট শেষ করেছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার পর মেলবোর্নের মার্ভেল স্টেডিয়ামে হাজার হাজার ভক্তের উন্মাদনার মধ্য দিয়ে মঞ্চে ওঠেন এই জনপ্রিয় গায়ক।
মেলবোর্নে আজ ও আগামীকালও আরও দুটি কনসার্ট রয়েছে। তারপর তাঁর এই সফর শেষ করবেন আগামী ৫ মার্চ আওস্ত্রেলিয়ার আরেক অ্যাডিলেডের ওভালে।