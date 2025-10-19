স্যাম রিভার্স। ব্যান্ডের ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪৮ বছরেই চলে গেলেন জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা

যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত ব্যান্ড লিম্প বিজকিটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বেজিস্ট স্যাম রিভার্স আর নেই। গতকাল শনিবার ৪৮ বছর বয়সে মারা যান এই শিল্পী। ব্যান্ডটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করে লিখেছে, ‘স্যাম শুধু আমাদের বেজ প্লেয়ার ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাউন্ডের প্রাণ। প্রথম নোট থেকে যে আমরা একসঙ্গে বাজিয়েছি, স্যাম যে আলো আর ছন্দ নিয়ে এসেছিলেন, তা কখনো পূরণ করা সম্ভব নয়।’ মৃত্যুর কারণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

লিম্প বিজকিটের অন্য সদস্যরা হলেন ফ্রেড ডারস্ট, জন ওটো এবং ডি জি লিথাল। ১৯৯৪ সালে গঠিত ব্যান্ডটি হিপহপ রক ধাঁচের গান করত। প্রায়ই ‘কটু’ ভাষার গানের কথার জন্য সমালোচিতও হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যান্ডের অন্যতম ছিল লিম্প বিজকিট।

স্যাম রিভার্সের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করে ব্যান্ডটি আরও লিখেছে, ‘আমরা অনেক মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছি—অদ্ভুত, শান্ত, সুন্দর; প্রতিটি মুহূর্তই ছিল আরও বেশি অর্থবহ। কারণ, স্যাম সেখানে ছিলেন। তিনি ছিলেন দারুণ একজন মানুষ। সত্যিকারের কিংবদন্তি। আমরা তোমাকে ভালোবাসি, স্যাম।’

১৯৯৭ সালে ‘থ্রি ডলার বিল, ইয়াল’ নামে ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবাম আসে। এরপর এসেছে আরও পাঁচটি। সর্বশেষ অ্যালবাম ‘স্টিল সাকস’ মুক্তি পায় ২০২১ সালে।
স্যাম রিভার্স ২০১৫ সালে মাত্রারিক্ত মাদক সেবনের কারণে লিভারের সমস্যা নিয়ে ব্যান্ড ছেড়েছিলেন। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে তিনি লিভার প্রতিস্থাপন করিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

