‘ভাঙা মন’ নিয়ে রেজা করিম

রেজা করিমের নতুন গান এসেছে ‘ভাঙা মন।’ এই গান লিখেছেন ও সুরারোপ করেছেন শিল্পী নিজেই। মিউজিক আর্ট থেকে প্রকাশিত গানটির সংগীতায়োজন করেছেন শিল্পী ও সংগীত পরিচালক শান সায়েক।
রেজা করিম বলেন, ‘ভাঙা মন’ গানটি ‘ঘুড়ি’ গানের শিল্পী লুৎফর হাসানের অনুপ্রেরণায় করা হয়েছে। আর শান সায়েক অসাধারণ শ্রুতিমধুর সংগীত আয়োজন করেছেন, যা গানটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আশা করছি, গানটি সবার ভালো লাগবে।
শিল্পী লুৎফর হাসান বলেন, ‘কথা ও সুরের কারণে “ভাঙা মন” গানটি আমি গাইতে পারলে ভালো লাগত। একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে এই চাওয়া আমার আজীবন থেকে যাবে। এর কারণ, এই গানের কথা ও সুর। “ভাঙা মন”–এর সংগীত পরিচালক শান সায়েক বলেন, চমৎকার কথা ও সুরের গান “ভাঙা মন”–এর গায়কি নিয়ে কি বলব! রেজা করিমের গলা গানটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে।’
এর আগে পবিত্র ঈদুল ফিতরে রেজা করিমের নতুন মৌলিক গান ‘বাউলা বাতাসে’ এসেছে । ২০১৯ সালে শহর ঢাকা নিয়ে ‘প্রিয়’ শিরোনামের একটি গান প্রকাশ করেন রেজা করিম। এর আগে ‘নিকোটিন’, ‘পাখি’, ‘পাগল’সহ তাঁর আরও কিছু প্রকাশিত গান শ্রোতা মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবারের গানটি সংগীতপ্রেমীদের কাছে নতুন এক অনুভূতির মাত্রা যোগ করবে বলে শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রত্যাশা।