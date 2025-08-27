জিমিন
গান

জিমিন কি প্রেম করছেন

বিনোদন ডেস্ক

অভিনেত্রী সং দা–ইউনের সঙ্গে বিটিএস তারকা জিমিনের প্রেমের গুঞ্জনটা পুরোনো। নতুন একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর গুঞ্জনটা আবারও পালে হাওয়া পেয়েছে।
কয়েক মাস আগে দুই মিনিটের একটি ভিডিও টিকটকে পোস্ট করেছিলেন সং দা–ইউন। ভিডিওটি হুট করে এই সপ্তাহে রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই মিনিটের ওই ক্লিপে দেখা যায়, এক অ্যাপার্টমেন্টের লিফটের সামনে এক ব্যক্তিকে চমকে দিচ্ছেন এই অভিনেত্রী। কেউ কেউ বলছেন, সেই ব্যক্তিটি জিমিন। কেউ কেউ ধারণা করছেন, সেটি সিউলে জিমিনের বাসা। সেখানেই একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন দুজনে।
২০২২ সাল থেকে জিমিন ও সংকে নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন চলছে। গত বছরের মে মাসে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জিমিনের সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করেন সং। তখন গুঞ্জনটা আরও ডালপালা মেলতে থাকে।

গত বছর জিমিন ও তাঁর নাম লেখা ইয়ারফোনের ছবি পোস্ট করেন সং।
তবে জিমিন বা সং—কেউই এই গুঞ্জনের সত্যতা কখনো স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। যদিও সং প্রকাশ্যে বলেছেন, তিনি বিটিএস ভক্তদের (আর্মি) কাছ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য পান, তবু জিমিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কখনো কিছু জানাননি।
বিগ হিট মিউজিক, বিটিএসের লেবেল, এ নিয়েও কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র: কোরিয়া হেরাল্ড

