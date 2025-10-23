স্ত্রী নামিয়া আনামের সঙ্গে জেমস
গান

জেমস বললেন, ‘হতে পারে এটা আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট’

নাজমুল হকঢাকা

বেশ কিছুদিন ধরেই সংগীতাঙ্গনে কানাঘুষা, আবার বিয়ে করেছেন রকস্টার জেমস। ঢাকার কয়েকটি কনসার্টে নাকি সস্ত্রীক তাঁকে দেখাও গেছে। কাছের মানুষ জানলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি সামনে আনেননি তিনি। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হওয়ার কারণেই নাকি বিষয়টি নিয়ে তখন কথা বলতে চাননি নগরবাউল। চার মাস আগে, গত জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁদের কোলজুড়ে আসে পুত্রসন্তান। মঙ্গলবার বিষয়টি জানতে প্রথম আলো থেকে যোগাযোগ করা হলে অবশেষে সাড়া দেন জেমস, অকপটে জানালেন, গুঞ্জন সত্য।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরবাউল জেমসকে পাওয়া যায় অন্য মেজাজে। প্রণয় থেকে বিয়ে, পুত্রসন্তানের পৃথিবীতে আগমন—সবকিছু নিয়েই কথা বলেছেন খোলামেলা।

জেমস সম্পর্কে জানতেন না নামিয়া
প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, আমরা তো জানতাম বেনজীর সাজ্জাদের সঙ্গে আপনার সংসার। জেমস জানালেন, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ কার্যকর হয় ২০১৪ সালে। তবে এটা নিয়ে কখনো কথা বলেননি। জানালেন, কন্যাসন্তান নিয়ে চাকরির জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন বেনজীর। আর এই সময়ে দেশে সবকিছু ফেলে যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হওয়ার সুযোগ জেমসের ছিল না। কয়েক বছর আলাদা থাকার পর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আলাদা হয়ে যান দুজন। তবে সন্তানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। চলতি বছরও যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় মেয়ে জাহানের সঙ্গে দেখা করেন জেমস।
বেনজীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রায় এক দশক পর জেমসের জীবনে নামিয়া আমিনের আগমন। ২০২৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি অনুষ্ঠানে দুজনের প্রথম দেখা, এরপর মুঠোফোন নম্বর বিনিময়। শুরু হয় ফোনে বার্তা আদান-প্রদান। এ যোগাযোগ থেকে প্রণয়, এরপর একসঙ্গে ঘর বাঁধার পরিকল্পনা। সম্পর্ক নিয়ে জেমস দিয়েছেন মজার তথ্য। সেদিন ঠিক কনসার্ট ছিল না, একদম ঘরোয়া এক আয়োজন। সেখানেই দেখা, তবে ভক্ত হিসেবে জেমসের প্রেমে পড়েননি নামিয়া। সত্যি বলতে কি, জেমস সম্পর্কে আগে থেকে তেমন কিছু জানতেনও না তিনি!

জেমসের কোলে পুত্র জিবরান আনাম

‘জীবনের টার্নিং পয়েন্ট’
নামিয়ার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী নুরুল আমিন ও গৃহিণী নাহিদ আমিনের কনিষ্ঠ কন্যা তিনি। নিউইয়র্কের জন জে কলেজ থেকে ক্রিমিনাল জাস্টিসে স্নাতক করেছেন তিনি। এক বছর প্রেমের পর ২০২৪ সালের ১২ জুন পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ঢাকায় বিয়ে হয় জেমস-নামিয়ার। বিয়ের পর নামের শেষে জেমসের বংশপদবি আনাম যুক্ত করেছেন নামিয়া। চলতি বছরের ৮ জুন নিউইয়র্কের হান্টিংটন হাসপাতালে ভোররাত সাড়ে তিনটায় পুত্রসন্তানের জন্ম দেন নামিয়া। জেমসসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক মাস যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের পর সন্তান নিয়ে দেশে ফেরেন তাঁরা।
জেমস পুত্রের নাম রেখেছেন জিবরান আনাম। এটি একটি আরবি শব্দ। অর্থ ‘পুনরুদ্ধার করা’ বা ‘শক্তিশালী করা’। জীবনের এ সময়ে এসে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকে নিজেকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে মিলিয়েছেন জেমস। বললেন, ‘হতে পারে এটা আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট। এ অনুভূতি অসাধারণ। এটা আসলে কীভাবে প্রকাশ করব, সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এতটুকু বলব, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, তিনি আমাকে সুস্থ সন্তান দান করেছেন। সবাই জিবরান ও তার মায়ের জন্য দোয়া রাখবেন।’
নামিয়া আনামও দাম্পত্য জীবন ও সন্তানের জন্য দোয়া চেয়েছেন। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘জিবরানকে নিয়ে আমি আর জেমস অনেক আনন্দে আছি। সত্যিই জীবনের সেরা সময় পার করছি। আমাদের জন্য সবাই দোয়া রাখবেন।’

ব্যক্তিজীবনে এর আগে দুবার বিয়ে করেছেন জেমস। তাঁর প্রথম স্ত্রী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কানিজ রাবেয়া ওরফে রথি। ১৯৯১ সালে বিয়ের পর ২০০৩ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বেনজীর সাজ্জাদের সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয় ২০০০ সালে, পরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন। প্রথম পরিবারে জেমসের একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। আর দ্বিতীয় সংসারে একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। রথিও পরে বিয়ে করেন।

