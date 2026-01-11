গত শনিবার ঢাকার খিলক্ষেতের এক ভেন্যুতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন তাঁরা
গান

বিয়ে করলেন শিরোনামহীনের শেখ ইশতিয়াক

বিনোদন ডেস্ক

বিয়ে করলেন শিরোনামহীন ব্যান্ডের ভোকালিস্ট শেখ ইশতিয়াক। শিল্পীর কাছ থেকে পাওয়া ছবিতে বিয়ে নিয়ে থাকল আরও তথ্য।

আজ সকালে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন শেখ ইশতিয়াক। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘গতকাল আমরা একসঙ্গে নতুন এক যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন—আল্লাহ যেন আমাদের বিবাহকে ভালোবাসা, ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পরিপূর্ণ করেন।’
কনের নাম মারিনা হোসেন, তিনি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছেন
শেখ ইশতিয়াক প্রথম আলোকে জানান, চার বছর আগে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশে শো করতে গিয়ে মারিনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এরপর নিয়মিত যোগাযোগ, বন্ধুত্ব
দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইশতিয়াক ও মেরিনা। বিয়েতে দুই পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন অংশ নেন
বিয়ের আয়োজনে শিরোনামহীন ব্যান্ডের সদস্যদের সঙ্গে শেখ ইশতিয়াক
