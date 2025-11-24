ঐশী বললেন, ভিডিওটি তাঁর নয়
ফেসবুকে ভাইরাল ভিডিওটি নিয়ে গায়িকা ঐশী বললেন...

মকফুল হোসেনঢাকা

বিশৃঙ্খলার মধ্যে তড়িঘড়ি করে দেয়াল টপকে মই বেয়ে নামছেন এক তরুণী—গতকাল রাত থেকে ফেসবুকে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাপশনে বলা হয়, ‘মই বেয়ে দেয়াল টপকে পালালেন কণ্ঠশিল্পী ঐশী।’

বেশ কিছু ফেসবুক পোস্টে দাবি করা হয়, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী ঐশী এক কনসার্টে বিশৃঙ্খলার মধ্যে আটকা পড়েন, পরে দেয়াল টপকে মেলা থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি ঢাকার একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের ফেসবুক পেজেও পোস্ট করা হয়েছে।

ভিডিওটি নিয়ে ব্যাপক চর্চার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন সামনে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ভাইরাল ভিডিওতে যে তরুণীকে দেখা গেছে, তিনি আসলেই ঐশী?
আজ দুপুরে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঐশী জানান, ভিডিওটি তিনি দেখেছেন, ভিডিওটি তাঁর নয়; সেটি অন্য কারো ভিডিও।

ঐশী বলেন, ‘বিষয়টি পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কিছুটা হাস্যকরও লাগছে। চুল ও পোশাক দেখে যে কেউ যাচাই করতে পারবেন। বিষয়টি তো খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। তবুও মানুষ কেন কনফিউজড হচ্ছে—বুঝতে পারছি না।’

‘নিরাপদে বাসায় ফিরেছি’

গত শনিবার গাজীপুরের শিমুলতলীর আর্মি ফার্মা মাঠে আয়োজিত বাণিজ্য ও কুটিরশিল্প মেলায় গেয়েছেন ঐশী। সেদিন রাত ১০টার দিকে মেলায় বিশৃঙ্খলা ঘটেছে—এমন খবর এসেছে সংবাদমাধ্যমে।

কেউ কেউ ফেসবুকে লিখছেন, সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আটকা পড়েছিলেন ঐশী। তবে ঐশী বলছেন, বিষয়টি ভিত্তিহীন। বিশৃঙ্খলার সময় তিনি মেলায় ছিলেন না, তার আগেই শো শেষে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন।

ঐশীর ভাষ্য, ‘সেদিন আমাদের শো সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে। শো শেষে গাড়ি নিয়ে নিরাপদে বাসায় ফিরে আসি। আমরা মেলায় থাকাকালে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখিনি। বাসায় ফেরার পর শুনেছি, আমরা বের হওয়ার পর মেলায় ঝামেলা হয়েছে।’
ফলে মেলায় কী নিয়ে ঝামেলা হয়েছে—তা সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর জানা নেই।

গতকাল রাতেই ভাইরাল ভিডিওটি ঐশীর নজরে এসেছে

‘ক্যাপশনে নাম দেখে অবাক হয়েছি’

গতকাল রাতেই ভাইরাল ভিডিওটি ঐশীর নজরে এসেছে। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি একাধিক টিভি চ্যানেলের ফেসবুক পেজেও পোস্ট করা হয়েছে।

বিষয়টি দেখে অবাক হওয়ার কথা জানিয়ে ঐশী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি এত দিন ধরে এই অঙ্গনে কাজ করছি। সেই টিভি চ্যানেলেও গান করেছি। তারা কীভাবে ভিডিওটি প্রচার করল। ক্যাপশনে আমার নাম দেখে অবাক হয়েছি। ওখান থেকে কোনো নিউজ গেলে মানুষের তো বিভ্রান্ত হওয়ার কথা।’

ঐশীর বিবৃতি

বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে একটি বিবৃতি দিয়েছেন ঐশী। গতকাল বিকেলে ফেসবুকে পোস্ট করা সেই বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন, ‘গতকাল আমার কনসার্ট থেকে প্রস্থান করার পর গাজীপুরের শিমুলতলী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে আমার বা আমার টিমের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। আমরা অনুষ্ঠানস্থল নিরাপদে ত্যাগ করার পরেই ঘটনাটি ঘটে।’

ঐশী আরও লিখেছেন, ‘বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কিছু ভুল ও অসত্য তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করার স্বার্থে সংবাদমাধ্যমের ভাইদের প্রতি বিনীত অনুরোধ—দয়া করে যাচাই-বাছাই করা তথ্যই প্রচার করুন। আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।’

