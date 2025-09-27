দুর্গোৎসবে আনন্দের মাত্রা বাড়াতে অরূপরতনের গান

এবারের দুর্গাপূজায় নতুন মিউজিক ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত শব্দসৈনিক ও শিল্পী অরূপরতন চৌধুরী। সংগীতা মিউজিকের ব্যানারে নির্মিত বিশেষ এই মিউজিক ভিডিওটির শিরোনাম ‘দেবী দুর্গাবন্দনা’।
আজ শনিবার জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গানের ভিডিওটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। সংগীতার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে একযোগে মুক্তি দেওয়া হয়েছে গানটি, এমনটাই জানালেন অরূপরতন চৌধুরী।
‘দেবী দুর্গাবন্দনা’ গানটির কথা লিখেছেন জীবন চৌধুরী এবং সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন বিনোদ রায়। ভিডিওটির কোরিওগ্রাফি ও নৃত্য পরিচালনা করেছেন অনিক বসু। গানটির চিত্রায়ণ হয়েছে ঢাকার ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরসহ কয়েকটি বিশেষ স্থানে। এতে নৃত্যশিল্পীদের সমবেত নৃত্য ও পূজা-পার্বণের আবহকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানের সঙ্গে নৃত্যের মেলবন্ধন তৈরি করতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা।
দুর্গোৎসবে মিউজিক ভিডিওটি আনন্দের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করেন শিল্পী অরূপরতন চৌধুরী। গানটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘সর্বজনীন দুর্গোৎসব বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুর্গাপূজা উপলক্ষে আনন্দ, উৎসবের স্থানগুলো মিলনমেলায় পরিণত হয়। গান সেই আনন্দ উৎসবের অন্যতম উপাদান। মানুষের মাঝে আনন্দের বার্তা দিতেই মূলত আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। গান প্রিয় মানুষের ভালো লাগলে তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।’
অরূপরতন চৌধুরী আরও জানান, পূজার সময় মানুষ সাধারণত নতুন গান শোনার অপেক্ষায় থাকে, আর সেই আনন্দ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই গান তৈরি করা।
সংগীতা মিউজিক কর্তৃপক্ষের মতে, পূজা উপলক্ষে এমন ব্যতিক্রমধর্মী মিউজিক ভিডিও দর্শকদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। পূজার গান মানেই যে শুধু প্রথাগত বন্দনা নয়, তার পাশাপাশি নাচ, রং ও আবহের এক উৎসবও—এবারের গানটিতে তারই প্রতিফলন থাকবে। এবারের দুর্গোৎসবে সবার নজর থাকবে এই মিউজিক ভিডিওটির দিকে। ইউটিউব ও টেলিভিশনে একযোগে মুক্তির কারণে দেশের পাশাপাশি প্রবাসী দর্শকরাও সহজেই গানটি উপভোগ করতে পারবেন।