ভক্তদের চমকে দিলেন সুইফট

ভক্তদের চমকে দিয়ে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিলেন পপ তারকা টেলর সুইফট। গতকাল রাতে ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ঘোষণা দেন তিনি। অ্যালবামের নাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’। খবর বিবিসির
গতকাল সোমবার সকালে সুইফটের নতুন অ্যালবাম নিয়ে গুঞ্জনের সূত্রপাত হয় যখন সুইফটের টিম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ১২টি ছবি পোস্ট করে।
এর পরের গুঞ্জন আরও ছড়িয়ে পড়ে যখন সুইফটের প্রেমিক, এনএফএল তারকা ট্র্যাভিস কেলসি জানান, তিনি তাঁর নিউ হাইটস পডকাস্টে অতিথি হয়ে আসছেন। একই সময় সুইফটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে শুরু হয় মধ্যরাত ১২টা ১২ মিনিট পর্যন্ত কাউন্টডাউন।
সুইফটের আগের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল; মুক্তির পরেই এটি স্পটিফাইয়ের ইতিহাসে এক দিনে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া অ্যালবামের রেকর্ড গড়ে।
এবারের নতুন অ্যালবামের নাম ঘোষণা করা হয় কেলসির পডকাস্টের একটি ক্লিপ দিয়ে, যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুইফটের ওয়েবসাইটে প্রি-অর্ডারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তবে প্রকাশের তারিখ এখনো জানানো হয়নি।
গত বছর রেকর্ড গড়া দ্য ইরাস ট্যুরের পর গান থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সুইফট। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই শেষ হয় ইরাস ট্যুর, যেখানে ৫৩টি শহরে মোট ১৪৯টি শো করেন তিনি। বিশ্লেষকদের ধারণা, ট্যুরটি শুধু যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতেই প্রায় এক বিলিয়ন পাউন্ড যোগ করেছে।