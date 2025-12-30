তাঁকে শেষ করে দেওয়ার কঠিন চেষ্টা হয়েছে: কনকচাঁপা

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে নিয়ে এক আবেগঘন পোস্ট করেছেন সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা।
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় মারা যান খালেদা জিয়া।
বিকেলে ফেসবুক পোস্টে কনকচাঁপা লিখেছেন, ‘বারবার, বারবার তাঁর নামের সাথে উচ্চারিত হয় “আপসহীন”, নিশ্চয়ই আমরা তার মানে জানি, কিন্তু অনুধাবন করি কজন! তাঁর জীবনে তিনি অন্যায়, মিথ্যাচার, স্বৈরাচার কারও সাথে নিজ স্বার্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্ভোগের জন্য আপস করেন নাই। দেশের মানুষের মায়ায় তিনি সংসার, সন্তান, আরাম-আয়েশি বিলাসী জীবন কিছুর তোয়াক্কা করেন নাই। এই কথা লেখা যেমন সহজ পড়াও সহজ; কিন্তু এই জীবন বয়ে বেড়ানো অসম্ভব রকম কঠিন, যা আমরা ভাবতেই পারি না।’
খালেদা জিয়ার জীবনের সংগ্রামের অধ্যায়কে তুলে এনেছেন কনকচাঁপা, ‘বড়ই আফসোস হয়, একটা ডাহা মিথ্যা মামলায় তিনি তাঁর জীবন সুন্দরভাবে শেষ করতে পারলেন না। সত্যিকার অর্থে সেখান থেকেই তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়েছে। বলা যায় ধীরে ধীরে তাঁকে শেষ করে দেওয়ার কঠিন চেষ্টা চালানো হয়েছে আর আমরা অসহায় হয়ে চেয়ে থেকেছি।’
কনকচাঁপার ভাষ্য, ‘সেই পুরাতন, প্রাক্তন ভাঙা জেলখানায় তাঁর দিন কেটেছে তা ভেবে কত রাত আমার নির্ঘুম হয়ে যেত! কত রকম ভয় ছিল সেই একাকী জেলজীবনে সেগুলো ভেবে হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, অথচ তিনি থাকতেন নির্ভার! এ জন্যই তাঁকে বলতে চাই অকুতোভয় জীবনযোদ্ধা, মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল—জীবনে যা কিছু হয়ে যাক এই দেশ এই দেশের মানুষ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। দেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ তিনি, তিনিই প্রকৃত রাজনীতিবিদ এবং খাঁটি একজন দেশনেতা। আমাদের দুঃখ রাখার জায়গা নেই যে আমরা তাঁকে সঠিক মর্যাদা দিতে পারিনি।’
পোস্টের শেষভাগে কনকচাঁপা লিখেছেন, ‘আমি কায়মনোবাক্যে দোয়া করি আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের স্থায়ী বাসিন্দা করে নেওয়ার অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এই শোক সইবার শক্তি অর্জন করুক।’