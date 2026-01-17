বিটিএসের সদস্যরা
গান

বিটিএসের অ্যালবামের নাম ঘোষণা

বিনোদন ডেস্ক

আরিরাং দক্ষিণ কোরিয়ার শত বছরের পুরোনো একটি লোকগান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গানটি কোরিয়ানদের মুখে মুখে ফিরছে। কোরিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকগানের নাম থেকেই অ্যালবামের নাম আরিরাং রেখেছে বিটিএস। গতকাল বৃহস্পতিবার অ্যালবামের নাম ঘোষণা করেছে গ্রুপটি। প্রায় চার বছর বিরতির পর ২০ মার্চ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবামটি নিয়ে ফিরছেন আরএম, জাংকুকরা।

এক বিবৃতিতে বিগ হিট মিউজিক জানিয়েছে, অ্যালবামে নিজেদের শেকড়কে তুলে ধরেছে বিটিএস। পাশাপাশি হৃদয়ের আকুলতা ও ভালোবাসায় সুর বুনেছেন শিল্পীরা।

‘আরি’ শব্দের অর্থ সুন্দর আর ‘রাং’ শব্দের অর্থ প্রিয়জন। ‘আরিরাং’ গানটির সঙ্গে কোরিয়ানদের আবেগ জড়িয়ে আছে। গানটির উৎপত্তি কবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে প্রায় এক শ বছর ধরে গানটি কোরিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়।

ধানখেতে কাজ করার সময়, প্রতিবাদে, পারিবারিক সমাবেশে কিংবা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে—সবখানেই আরিরাং গাওয়া হয়েছে।

বিগ হিট মিউজিক জানিয়েছে, বিটিএসের আরিরাং অ্যালবামে মোট ১৪টি গান থাকবে। ২০২৫ সালের শেষ ভাগে অ্যালবামের রেকর্ডিং হয়েছে।

এর আগে ২০২২ সালের জুনে অ্যান্থোলজি অ্যালবাম প্রুফ প্রকাশ করেছিলেন আরএম, জিমিনরা। ২০২০ সালে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম ম্যাপ অব দ্য সোল: সেভেন প্রকাশ করেছিল বিটিএস।

ওয়ার্ল্ড ট্যুর ঘোষণা

এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্যুরের ঘোষণা দিয়েছে বিটিএস। আগামী ৯ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংগি প্রদেশের গোইয়াং স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে ট্যুর শুরু হবে। গত মঙ্গলবার রাতে বৈশ্বিক ফ্যানডম প্ল্যাটফর্ম উইভার্সে বিটিএস ওয়ার্ল্ড ট্যুরের পোস্টার প্রকাশ করেছে বিটিএস।

এখন পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার ৩৪ শহরে ৭৯টি কনসার্ট নিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোনো কে-পপ গ্রুপের একক ট্যুরে সর্বাধিক শোর রেকর্ড।

২০২২ সালে লাস ভেগাসে ‘বিটিএস পারমিশন টু ড্যান্স অন স্টেজ’ শো শেষ করেছে বিটিএস। এরপর আর কোনো ট্যুরে পাওয়া যায়নি গ্রুপটিকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় গাওয়ার পর ২৫ এপ্রিলে ফ্লোরিডা থেকে উত্তর আমেরিকা পর্ব শুরু হবে। উত্তর আমেরিকার ১২টি শহরে ২৮টি শো রয়েছে। জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ট্যুর যাবে ইউরোপে।

সেখানে লন্ডন, প্যারিসসহ ৫টি শহরে মোট ১০টি কনসার্ট হবে। দক্ষিণ আমেরিকা পর্বে সাও পাওলো, আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসসহ পাঁচটি শহরে গাইবে বিটিএস।

কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে

