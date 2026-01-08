বিরতির মধ্যে বিটিএস তারকারা কে কী করেছেন

২০২২ সালের জুনে বিরতি নেয় বিটিএস। প্রায় চার বছর পর আবারও গানে ফিরেছে গ্রুপটি। বিরতির মধ্যে বিটিএসের সাত সদস্য আরএম, জিন, জে-হোপ, জিমিন, ভি, জাংকুক ও সুগা কী করেছেন? কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে থাকল আদ্যোপান্ত।
জুন ২০২২: প্রথম আন্থোলজি অ্যালবাম ‘প্রুফ’ প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই দলগত কার্যক্রম থেকে বিরতির ঘোষণা দেয় বিটিএস। বিরতির মধ্যে একক ক্যারিয়ারে মনোযোগ দেন গ্রুপের সদস্যরা।
জুলাই ২০২২: জে-হোপ তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ একক অ্যালবাম ‘জ্যাক ইন দ্য বক্স’ প্রকাশ করেন। প্রথম কোরিয়ান শিল্পী হিসেবে লোলাপালুজার মূল মঞ্চে সুযোগ পান।
অক্টোবর ২০২২: একক গান ‘দ্য অ্যাস্ট্রোনট’ প্রকাশ করেন জিন।
ডিসেম্বর ২০২২: বিটিএসের প্রথম সদস্য হিসেবে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণে যোগ দেন জিন। একই সময়ে প্রথম একক অ্যালবাম ‘ইন্ডিগো’ প্রকাশ করেন আরএম।
মার্চ ২০২৩: প্রথম একক ইপি ‘ফেস’ প্রকাশ করেন জিমিন।
এপ্রিল ২০২৩: সামরিক প্রশিক্ষণে যোগ দেন জে-হোপ।
এপ্রিল ২০২৩: একক অ্যালবাম ‘ডি-ডে’ প্রকাশ করেন সুগা।
সেপ্টেম্বর ২০২৩: প্রথম একক অ্যালবাম ‘লেওভার’ প্রকাশ করেন ভি।
নভেম্বর ২০২৩: অভিষেক একক অ্যালবাম ‘গোল্ডেন’ প্রকাশ করেন জাংকুক।
ডিসেম্বর ২০২৩: সুগা, আরএম, ভি, জিমিন ও জাংকুক ধারাবাহিকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।
মার্চ ২০২৪: জে-হোপ বিশেষ অ্যালবাম ‘হোপ অন দ্য স্ট্রিট ভলিউম ওয়ান’ প্রকাশ করেন।
মে ২০২৪: আরএম তাঁর দ্বিতীয় একক অ্যালবাম ‘রাইট প্লেস, রং প্লেস’ প্রকাশ করেন।
জুলাই ২০২৪: জিমিন তাঁর দ্বিতীয় একক ইপি ‘মিউজ’ প্রকাশ করেন।
জুন ২০২৪: জিন সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেন।
অক্টোবর ২০২৪: জে-হোপ সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন।
নভেম্বর ২০২৪: জিন তাঁর প্রথম একক ইপি ‘হ্যাপি’ প্রকাশ করেন।
ফেব্রুয়ারি ২০২৫: জে-হোপ সিউলে ‘হোপ অন দ্য স্ট্রিট’ দিয়ে প্রথম একক বিশ্ব সফর শুরু করেন।
মার্চ ২০২৫: জে-হোপ একক অ্যালবাম ‘মোনা লিসা’ প্রকাশ করেন।
মে ২০২৫: জিন তাঁর দ্বিতীয় একক ইপি ‘ইকো’ প্রকাশ করেন।
জুন ২০২৫: বিটিএসের বাকি সদস্যরা সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেন।
জুন ২০২৫: জিন তাঁর প্রথম একক বিশ্ব সফর ‘রানসিউকজিন’ শুরু করেন।
আগস্ট-নভেম্বর ২০২৫: বিটিএস দলগত গানের প্রস্তুতির ঘোষণা দেয়; নভেম্বরের মধ্যে রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়।
জানুয়ারি ২০২৬: প্রায় সাড়ে চার বছর পর দলগতভাবে গানে ফেরার ঘোষণা দেয় বিটিএস। ২০ মার্চ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম প্রকাশের ঘোষণা দেয় গ্রুপটি।