অ্যালবামের নাম ‘প্রাণ-ত’, এনজেল বললেন...

প্রথম মৌলিক গান গেয়েই তারকাখ্যাতি পান এনজেল নূর। ‘যদি আবার’ শিরোনামের গানটি ঢাকার গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতায়ও আলোচিত হয়েছে। আরেক মৌলিক গান ‘তিল’ও প্রশংসা কুড়িয়েছে। দুই গানেই নিজের জীবনকে গল্প বলার ঢঙে সামনে এনেছেন তিনি। এবার আর একক গান নয়, পুরো অ্যালবামে হাত দিয়েছেন এনজেল। তাঁর প্রথম অ্যালবামের নাম হবে ‘প্রাণ-ত’।

অ্যালবামের এই ব্যতিক্রমী নামকরণ বিষয়ে জানতে চাইলে এই তরুণ গায়ক বলেন, ‘গানগুলো আমার একদম প্রাণের কাছের, ফলে অ্যালবামের নাম ‘প্রাণ-ত’। এতে প্রাণজুড়ানো কিছু গান থাকবে, যেখানে কষ্ট বা সুখকে না এড়িয়ে অনুভব করার কথা বলা হয়।’

এ পর্যন্ত ৩৬টির মতো গান লিখেছেন, সুরও দিয়েছেন এনজেল। এর মধ্যে থেকে সাতটি গান নিয়ে আসছে ‘প্রাণ-ত’। তবে অ্যালবামে তাঁর আলোচিত গান ‘যদি আবার’ ও ‘তিল’ থাকবে না। অ্যালবামের প্রতিটি গান লিখেছেন ও সুর করেছেন এনজেল নূর। তিনি বলেন,‘“যদি আবার” গানে যেমন আমার জীবনের গল্প বলেছি, অ্যালবামের গানেও তেমনই। প্রতিটি গানে নিজস্ব অনুভূতি থাকবে।’ গান রেকর্ড শেষ, মাসখানেকের মধ্যে স্পটিফাইয়ে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। এরপর প্রতি সপ্তাহে একটি করে মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করবেন।

এর মধ্যে কলকাতা থেকে ডাক পেয়েছেন এনজেল। তাঁর আলোচিত ‘যদি আবার’ গানটি সিনেমায় ব্যবহার করতে চান কলকাতার এক পরিচালক। বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন এনজেল, এখনো সম্মতি দেননি। আগামী মাসে ঢাকায় একটি বৈঠক হওয়ার কথা, এরপর বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলে জানান এই গায়ক। ‘যদি আবার’ গানটি ভারতীয় সংগীত তারকা অরিজিৎ সিং এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেছিলেন।

এনজেল নূরের পারিবারিক নাম জুলফিকার নূরী এনজেল। জন্ম ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতক করেছেন।

গানের পাশাপাশি অভিনয়ও করেন। ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর ‘বলী’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আরও চারটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে একটি তামিল, একটি কলকাতার এবং দুটি ঢাকার সিনেমা।

