মাইনাস ডিগ্রির চ্যালেঞ্জে জেন–জি প্রেমের গল্প ‘ও জান’

হিমালয়ের কোলে, তুষার আর নীল আকাশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিস্ময়কর জনপদ নেপালের মুস্তাং অঞ্চলের জমসম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ৭৬০ মিটার উচ্চতায়, কালী গান্ধাকী নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহর বহুদিন ধরেই সিনেমাপ্রেমীদের কৌতূহলের কেন্দ্রে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি দুর্গমতা ও চরম আবহাওয়ার কারণে জমসমকে বলা হয় বলিউডের ‘চ্যালেঞ্জিং ড্রিম লোকেশন’। সেই বলিউডের পরিচিত শুটিং ভেন্যুতেই এবার ক্যামেরার সামনে হাজির হয়েছেন অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল ও মডেল–অভিনেতা ফররুখ আহমেদ রেহান। তা–ও আবার রোমান্টিক আবহে—মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ও জান’–এর শুটিংয়ে।
মাইনাস ডিগ্রিতে শুটিং
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এটি কোনো ব্যক্তিগত ভ্রমণ নয় বরং শুটিং সফর। মাইনাস ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে ‘ও জান’–এর শুটিং, যা বাংলাদেশের কোনো শুটিং টিমের জন্য নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। তুষারে ঢাকা পাহাড়, খোলা নীল আকাশ আর নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে ক্যামেরার সামনে প্রেমের গল্প তুলে ধরা ছিল যেমন নান্দনিক, তেমনি শারীরিকভাবে ছিল বেশ কঠিন।
‘ময়না’–এর পর আবারও একই টিম
গেল বছরের আলোচিত গান ‘ময়না’–এর সাফল্যের পর এটি একই টিমের দ্বিতীয় বড় প্রকল্প। আগের মতোই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কোনাল ও নিলয়। গানের কথা লিখেছেন আসিফ ইকবাল।
তবে এবার সুরে এসেছে নতুন সংযোজন—যৌথভাবে সুর করেছেন ঢাকার আভ্রাল সাহির ও কলকাতার লিংকন। সংগীতায়োজনও করেছেন আভ্রাল সাহির। মিউজিক্যাল ফিল্মটিতে প্রথমবার জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ ও রেহান। নির্মাণে রয়েছেন তানিম রহমান অংশু।
‘মনে হবে বলিউড সিনেমার গান দেখছি’
নেপাল থেকে শুটিং শেষে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে সুনেরাহ বিনতে কামাল বলেন, ‘হিমালয়কন্যা নেপাল এমনিতেই অসাধারণ সুন্দর। তার মধ্যে জমসম শহরটি যেন আরও অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের নাম। প্রতিটি দৃশ্য মনে হয় কোনো শিল্পীর হাতে আঁকা। তবে এই সৌন্দর্যের মাঝেই ছিল কঠিন বাস্তবতা। মাইনাস ৮ ডিগ্রিতে শুটিং মোটেও সহজ নয়। তবুও এমন জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস, গানটি দেখলে দর্শক শুধু গান নয়, জায়গাটির প্রেমেও পড়ে যাবেন। মনে হবে কোনো বলিউড সিনেমার বিশাল ক্যানভাসের গান দেখছি।’
‘দৃশ্যায়নের কাছে ঠান্ডার তিক্ততা হার মানে’
গানটিতে পারফর্ম করার অভিজ্ঞতা জানিয়ে ফররুখ আহমেদ রেহান বলেন, ‘নেপালের মতো জায়গায় সিনেম্যাটিকভাবে শুটিং করার অভিজ্ঞতা এক কথায় অসাধারণ। গানটির কথার সঙ্গে দৃশ্যায়নের যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে, তা সচরাচর মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায় না। ঠান্ডাজনিত কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল ঠিকই, তবে দৃশ্যায়নের সৌন্দর্যের কাছে সেগুলো মিলিয়ে গেছে। বছরের শুরুতেই এমন একটি কাজ দর্শকদের দিতে পারছি বলে ভালো লাগছে।’
জেন–জি প্রেমের গল্প
গানচিল মিউজিকের কর্ণধার ও গীতিকার আসিফ ইকবাল ‘ও জান’–কে আখ্যা দিয়েছেন ‘পিউর রোমান্টিক’ গান হিসেবে। তাঁর ভাষ্য, ‘ও জান’–এ থাকছে জেন–জি সময়ের এক নিটল প্রেমের গল্প। কথা, সুর, কণ্ঠ আর দৃশ্যায়নের প্রতিটি স্তরেই আমরা নতুন কিছু যোগ করার চেষ্টা করেছি।’
নির্মাতা তানিম রহমান অংশু বলেন, ‘গানচিল শুরু থেকেই গানের ভিডিওতে নতুন ধারার চেষ্টা করছে। “ও জান”–এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন একটি অভিজ্ঞতা তৈরি করতে চেয়েছি, যেখানে জমসম শহরের তুষার, পাহাড় আর প্রেম এক হয়ে যাবে। এটি বাংলাদেশ–ভারত–নেপাল—তিন দেশের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত। ভারতের সিনেমাটোগ্রাফার ও কোরিওগ্রাফার, নেপালের লোকেশন ম্যানেজার এবং বাংলাদেশের পরিচালক ও কো–প্রডিউসার—সবাই মিলেই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।’
নতুন বছরকে ‘ও জান’ দিয়ে বরণ করে নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সার্বিক পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে বছরের প্রথম মাসের শেষ দিন, ৩০ জানুয়ারি, গানচিল মিউজিক–এর ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত এই মিউজিক্যাল ফিল্ম।