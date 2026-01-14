বিটিএসের সদস্যরা
বিটিএসের সদস্যরা
গান

৩৪ শহরে ৭৯ শো, বিটিএসের ওয়ার্ল্ড ট্যুর ঘোষণা

বিনোদন ডেস্ক

অ্যালবামের পর এবার ওয়ার্ল্ড ট্যুরের ঘোষণা দিয়েছে বিটিএস। আগামী ৯ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংগি প্রদেশের গোইয়াং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে থেকে ট্যুর শুরু হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বৈশ্বিক ফ্যানডম প্ল্যাটফর্ম উইভার্সে বিটিএস ওয়ার্ল্ড ট্যুরের পোস্টার প্রকাশ করেছে বিটিএস।

এখন পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার ৩৪ শহরে ৭৯টি কনসার্ট নিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোনো কে–পপ গ্রুপের একক ট্যুরে সর্বাধিক শোর রেকর্ড।

Also read:দিনক্ষণ চূড়ান্ত, ৩ বছর ৯ মাস পর ফিরছে বিটিএস
বিটিএস ব্যান্ডের সদস্যরা
Also read:বিরতির মধ্যে বিটিএস তারকারা কে কী করেছেন

২০২২ সালে লাস ভেগাসে ‘বিটিএস পারমিশন টু ড্যান্স অন স্টেজ’ শো শেষ করেছে বিটিএস। এরপর আর কোনো ট্যুরে পাওয়া যায়নি গ্রুপটিকে। প্রায় চার বছরের বিরতির পর পূর্ণাঙ্গ ট্যুরে ফিরছেন আরএম, জাংকুকরা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় গাওয়ার পর ২৫ এপ্রিল থেকে ফ্লোরিডা থেকে উত্তর আমেরিকা পর্ব শুরু হবে। উত্তর আমেরিকার ১২ শহরে ২৮টি শো রয়েছে।

জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ট্যুর যাবে ইউরোপে। সেখানে লন্ডন, প্যারিসসহ ৫টি শহরে মোট ১০টি কনসার্ট হবে।

দক্ষিণ আমেরিকা পর্বে সাও পাওলো, আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসসহ পাঁচটি শহরে গাইবে বিটিএস।

ট্যুরের আগে আগামী ২০ মার্চ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম প্রকাশ করবে গ্রুপটি। প্রায় চার বছর পর বিটিএসের কোনো অ্যালবাম প্রকাশ করা হবে।

কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে

আরও পড়ুন