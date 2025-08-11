গান

এক রাতে ১৩ গানের রেকর্ডিং করলেন সেই ইমন খান

বাএকগুচ্ছ নতুন গান নিয়ে আসছেন ‘আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়’খ্যাত ইমন খান। এক রাতে ১৩টি গানের রেকর্ডিং করেছেন গায়ক।

২০০৭ সালে ‘আজও প্রতি রাত জেগে থাকি’ গানটি জনপ্রিয়তা পেলে ইমনের অডিও অ্যালবাম ঘিরে তুমুল চাহিদা দেখা যায়। এমনও হয়েছে দিনে পাঁচ থেকে ছয়টি রেকর্ডিং স্টুডিওতে গিয়েও কণ্ঠ দিতে হয়েছে। অডিও অ্যালবামের সেই যুগ আর নেই। বদলে যাচ্ছে গান প্রকাশের মাধ্যম। বেশির ভাগ কণ্ঠশিল্পী এখন মাসে একটি বা দুটির বেশি গান প্রকাশ করছেন না। সেখানে ১৩টি গান কেন করলেন?

ইমন বলেন, ‘বিশেষ কোনো কারণে করিনি। সুযোগ–সুবিধা হয়েছে, যে কারণে মনে হলো একসঙ্গে গানগুলো করলে একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তা ছাড়া গানের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই একসঙ্গে ছিলাম। সবার সহযোগিতা ছিল। সেটা আমার জন্য ভালো অপশন মনে হয়েছে। কাউকে দেখিয়ে দেব, একটি রেকর্ড গড়ব, আলোচনায় আসব, এমন কোনো চিন্তা এখানে ছিল না। ব্যাটে–বলে মিলে যাওয়ায় গানগুলো এক রাতে আনন্দ নিয়ে শেষ করেছি।’

প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে ইমনের পথচলা সহজ ছিল না। একসময় সিরাজগঞ্জের গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় এসে গান করতেন ইমন। শুরুতে অর্থনৈতিকভাবেও সচ্ছল ছিলেন না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২০০৭ সালের শেষ দিকে ১২টি গান নিয়ে ইমন প্রকাশ করেন তাঁর পঞ্চম অডিও অ্যালবাম কেউ বোঝে না মনের ব্যথা।

সেই অ্যালবামেই ছিল ‘আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়’। যেসব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে দিনের পর দিন গান প্রকাশের জন্য ধরনা দিয়েও সাড়া পাননি, তারা এবার ইমনকে ডাকতে থাকে। সেই সময়ে তাঁকে ঘিরে ধরে নতুন এক ব্যস্ততা। ‘ক্যারিয়ার শুরুর পরে এক দিনে তখন অনেক গানের রেকর্ডিং করতে হতো। একটা চাপ ছিল। অডিওর সেই আমলে ফুল শিফটে সর্বোচ্চ একসঙ্গে ১০টি গানে কণ্ঠ দিয়েছি। সেই অ্যালবামের নাম ছিল তুমি তো সুখেই আছো। ভেবেছিলাম সেটাই শেষ। আর এখন তো গানই কম হয়। তারপরে এমন সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করিনি,’ বলেন ইমন।

সেই সময়ে একসঙ্গে ১০টি গানের রেকর্ডিংয়ের সফলতা দেখে কেউ কেউ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন, এটাও তিনি বুঝতে পারতেন। তিনিও এই শ্রেণির বন্ধু–সহকর্মী থেকে দূরে থাকেন। ভালো লাগা থেকে গান করলে কে কী বলল, সেগুলোয় গুরুত্ব দিতে চান না। ইমন বলেন, ‘আমার কাজ আমি করে যাব। এই নিয়ে কে কী মনে করল, বলল বা কী ভাবল, সেই নিয়ে আগেও আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না, এখনো নেই। যাঁরা আমাকে মন থেকে ও সত্যিকার অর্থে ভালোবাসেন, আমি নিশ্চিত তাঁরা আমার সাফল্যে খুশি হবেন। যখন শুনবেন ১৩টি গান গেয়েছি, আমাকে অভিনন্দন জানাবেন।’

ইমনের এই ১৩ গানের সংগীতায়োজন করেছেন এইচ আর লিটন।

