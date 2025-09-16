মারা গেছেন সংগীতশিল্পী দীপ

রাস্টফ ব্যান্ডের ভোকাল আহরার মাসুদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ভক্তদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন দীপ নামে। আজ মঙ্গলবার সকাল আটটায় ব্যান্ডের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি।
রাস্টফ ব্যান্ডের ফেসবুক পেজে দীপের মৃত্যুর খবর জানিয়ে লেখা হয়, ‘এমন এক বেদনাদায়ক মুহূর্তে সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া—বা কোনো শব্দ খুঁজে পাওয়া—প্রায় অসম্ভব। প্রিয় ভোকালিস্ট, বন্ধু ও সহযাত্রী আহারার “দীপ” মাসুদের মৃত্যুসংবাদ আমাদের স্তম্ভিত করেছে। আমরা শোকে ভেঙে পড়েছি, এখনো অবিশ্বাসের ভেতর ডুবে আছি। গত রাতেই তিনি আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন।’
শোকবার্তায় ব্যান্ডটি আরও লিখেছে, ‘তাঁর পরিবার, বন্ধু ও প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের অন্তরের সমবেদনা ও প্রার্থনা। আপনাদের মতো আমরাও এই অপূরণীয় ক্ষতি বোঝার চেষ্টা করছি, চেষ্টা করছি দীপের অসাধারণ প্রতিভাকে সম্মান জানাতে এবং তার চেয়েও বড় কথা—মানুষ হিসেবে তিনি আমাদের কাছে যে অমূল্য ছিলেন, তাকে স্মরণ করতে। এ কঠিন সময়ে সবার কাছে অনুরোধ, দয়া করে পরিবার ও কাছের মানুষদের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করুন এবং তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন। শান্তিতে ঘুমাও, দীপ। তোমার শূন্যতা চিরকাল বেদনাময় হয়ে থাকবে।’
তরুণদের কাছে জনপ্রিয় আরেকটি ব্যান্ড পাওয়ারসার্চও দীপের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। ব্যান্ডের অফিশিয়াল ফেসবুকে পেজে লেখা হয়েছে, ‘স্মরণ করছি আহরার মাসুদ দীপকে। কিছুক্ষণ আগে আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রিয় ভাই, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং এক সত্যিকারের শিল্পীকে। এক্লিপস, কার্ল, ক্যালিপসো ও সবশেষ রাস্টফ ব্যান্ডের অবিস্মরণীয় কণ্ঠ আহরার মাসুদ দীপ আমাদের মাঝে আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’
দীপকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে ব্যান্ডের ফেসবুক পেজে আরও লেখা হয়েছে, ‘২০০৪ সাল থেকে তিনি আমাদের যাত্রার এক কাছের মানুষ ছিলেন। একসাথে মঞ্চ ভাগাভাগি করা, ঠাট্টাতামাশা, এ রকম আরও অগণিত স্মৃতি জমে আছে আমাদের হৃদয়ে। হাই স্পিচ গায়কিতে খুবই দক্ষতা ছিল আমাদের বন্ধুর। অনেকেই নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন ২০০৭ সালের ড্রকস্টার্সের কথা। তখন তাঁর ব্যান্ড এক্লিপস আর আমাদের পাওয়ারসার্চ একই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম! অনেক অনেক আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের ঘটনাগুলো! অনেক স্মৃতি, অনেক টেনশন এবং অনেক মজার সেই মুহূর্তগুলো আমাদের আত্মায় চিরদিন খোদাই হয়ে থাকবে।’
পাওয়ারসার্চ আরও লিখেছে, ‘আহরার মাসুদ দীপ শুধু একজন ভোকালিস্টই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শক্তি, সৃজনশীলতা আর আবেগের প্রতীক, যিনি তাঁর চারপাশের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন; একই সাথে তাঁর অত্যন্ত নমনীয় ব্যবহার, যা সবাইকে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীই করে ফেলত! শান্তিতে থাকো ভাই, তুমি সব সময় আমাদের গল্পের অংশ হয়ে থাকবে।’