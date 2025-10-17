ব্ল্যাকপিংকের অ্যালবাম পেছাচ্ছে

ধীরে চলো নীতিতে বিশ্বাস করে কে পপ গ্রুপ ব্ল্যাকপিংক। প্রতিটি গানই বড় আয়োজনে করে গ্রুপটি। ফলে গানের সংখ্যা হাতে গোনা। ৯ বছরের ক্যারিয়ারে ৩৫টির মতো গানে পাওয়া গেছে ব্ল্যাকপিংককে। ফলে ব্ল্যাকপিংককে শুনতে অপেক্ষা করতে হয় অনুরাগীদের।
প্রায় তিন বছর ধরে কোনো অ্যালবাম প্রকাশ করেনি গ্রুপটি। এ বছরের আগস্টে অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছিল গ্রুপটি। তখন ব্ল্যাকপিংকের প্রতিষ্ঠান ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্টের কর্ণধার ও প্রযোজক ইয়াং হিয়োন সুক এক ব্লগে লিখেছিলেন, নভেম্বরে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে।
গত বৃহস্পতিবার খবর ছড়িয়েছে, অ্যালবামটি পেছাচ্ছে। সেটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝির দিকে প্রকাশ হতে পারে বলে জানিয়েছে কোরীয় সংবাদমাধ্যম এক্সপোর্টস নিউজ। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়, ডিসেম্বরে প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে অ্যালবামটির কাজ করছেন জিসু, জেনি, রোজে ও লিসা।
তবে বিষয়টি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অ্যালবামে কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।
২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে স্টুডিও অ্যালবাম বর্ন পিংক প্রকাশ করেছিল গ্রুপটি। আড়াই বছর পর এই বছর জুলাইয়ে একক গান ‘জাম্প’ প্রকাশ করেছে ব্ল্যাকপিংক। গানটি শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। প্রকাশের দুই মাসের ব্যবধানে স্পটিফাইয়ে ৩০ কোটি বার শোনা হয়েছে।
ব্ল্যাকপিংক বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ‘ডেডলাইন’–এ রয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে পারফর্ম করেছে। সামনে তাইওয়ান, ব্যাংকক, জাকার্তা, সিঙ্গাপুর, টোকিও, হংকংসহ বেশ কয়েকটি শহরে গাইবে জিসুরা।
২০১৬ সালের ৮ আগস্ট যাত্রা করে চার সদস্যের ব্ল্যাকপিংক। এ সময়ের মধ্যেই বহুভাষী পারফরম্যান্স দিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে তারা যুক্ত হচ্ছে নানা দেশের নানা বয়সের ভক্তদের সঙ্গে। জিসু, জেনি, রোজে আর লিসা অগণিত ভক্তকে টেনেছেন ব্ল্যাকপিংকের দিকে। এই ব্যান্ডের ভক্তদের বলা হয় ‘ব্লিঙ্ক’।
৯ বছরের পথচলায় ‘দ্বু দু দ্বু দু’, ‘কিল দিস লাভ’, ‘হাউ ইউ লাইক দ্যাট’, ‘পিংক ভেনম’, ‘বুমবায়া’সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান প্রকাশ করেছে গ্রুপটি।
গ্রুপের বাইরে একক ক্যারিয়ারেও সক্রিয় রয়েছেন জিসু, জেনি, লিসা ও রোজে। এর মধ্যে জিসুর অ্যালবাম আমরটেজ, জেনির অ্যালবাম রুবি, লিসার অ্যালবাম অল্টার ইগো ও রোজের অ্যালবাম রোজি প্রকাশিত হয়েছে। ব্ল্যাকপিংক তারকাদের অভিনয়েও দেখা গেছে। এ বছরের আলোচিত সিরিজ দ্য হোয়াইট লোটাস দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক ঘটেছে লিসার।
তথ্যসূত্র: কোরিয়া হেরাল্ড, এক্সপোর্টস নিউজ, সুম্পি