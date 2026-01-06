জেনিফার লোপেজের সঙ্গে প্রেম করতে চান? মানতে হবে এই শর্ত

অভিনেতা বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে চুকেবুকে গেছে। আপাতত সিঙ্গেল গায়িকা–অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজ। গত বৃহস্পতিবার রাতে লাস ভেগাসে পারফরম্যান্সের সময় দর্শকদের জানালেন নতুন সম্পর্কের জন্য যেসব শর্ত তাঁর কাছে আবশ্যক।
৫৬ বছর বয়সী লোপেজ তাঁর ১৯৯৯ সালের হিট গান ‘ইফ ইউ হ্যাড মাই লাভ’ গেয়েছেন, আর এই গান নিয়ে ২০ বছরের বেশি সময় পরে তিনি নিজের ভাবনা শেয়ার করেন। ‘যখন প্রথমবার গানটি গাইতাম, আমি খুবই আশাবাদী ছিলাম। পরে যেমন কষ্টে, আনন্দে গানটি গেয়েছি—আজ আমি গাইছি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে,’ বলেন লোপেজ।
লোপেজ সতর্কবার্তা দেন নতুন প্রেমিকদের জন্য, ‘যদি তুমি আমার প্রেম চাও, তোমাকে তা অর্জন করতে হবে। আমাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, সম্মান করতে হবে; আর আমি যেমন, সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে।’
লোপেজ আরও বলেন, প্রেমের পথ সব সময় সহজ নয়। ‘প্রেম ছাড়া হৃদয় ভাঙার অভিজ্ঞতা নেই। এটি একটি জটিল বিষয়। কিন্তু এই শেখার মধ্যেই আমরা বড় হয়েছি,’ বলেন তিনি।
লোপেজ তাঁর অনুষ্ঠানে নিজের বিচ্ছেদের কথাও উল্লেখ করেন। ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলা বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিয়ের সমাপ্তি নিয়ে তিনি বলেন, ‘সব শেষ। সব ভালোই চলছে। সুখের যুগে আমরা এখন।’
পেজ সিক্স অবলম্বনে