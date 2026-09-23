কোথায় হারালেন পারশা

তরুণ গায়িকা অভিনেত্রী পারশা মাহজাবীন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। গতকাল রাতে নতুন বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল রাতে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন পারশা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ভ্রমণের ছবিগুলোতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ফুরফুরে মেজাজে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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পারশার ছবিগুলো সমুদ্রসৈকতে তোলা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ৪. ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় ১৩ হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলো পারশার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণে তোলা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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ছবিগুলো পোস্ট করে পারশা লিখেছেন, ‘সঠিক দিকেই পথ হারিয়েছি।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
অভিনয়, গান গাওয়ার পাশাপাশি লেখালেখিও করেন পারশা। চলতি বছরের আলোচিত ‘দম’ সিনেমার ‘কোথায় পাব তাহারে’ গানটি লেখার পাশাপাশি সুরও করেছিলেন তিনি। ইমরানের সঙ্গে কণ্ঠও দিয়েছিলেন গানটিতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে