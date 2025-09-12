দুই তারকার প্রেম ভাঙল

বয় গ্রুপ এক্সোর সাবেক সদস্য লুহান ও চীনা অভিনেত্রী গুয়ান জিয়াওটংয়ের প্রেমটা টিকল না; আট বছরের সম্পর্কটা চুকেবুকে গেছে। খবর ইটিটুডের
২০১৭ সালে প্রথমবার দুজন তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক স্বীকার করেছিলেন। এর পর থেকে বিয়ে বা বিচ্ছেদের গুঞ্জন একাধিকবার উঠলেও সব সময়ই তা অস্বীকার করেছিলেন তাঁরা। তবে লুহান কিংবা গুয়ান—কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদের খবর স্বীকার করেননি।
ইটিটুডের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, তাঁরা আসলেই আলাদা হয়ে গেছেন। গত ডিসেম্বরেই তাঁরা যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার ভাগাভাগি শেষ করেছেন।
এপ্রিলে লুহানের জন্মদিনে গুয়ান নীরব থেকেছেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টগুলো মুছে ফেলেছেন।
সম্প্রতি দুজনকে আর একসঙ্গে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এমনকি ভ্যালেন্টাইনস ডেতেও একে অপরের প্রতি কোনো দৃশ্যমান শুভেচ্ছা জানাননি। এসব ঘটনা বিচ্ছেদের জল্পনা আরও জোরদার করেছে।
লুহানের আসল নাম লু হান। ২০১২ সালে এক্সোর সদস্য হিসেবে অভিষেক ঘটে। ২০১৪ সালে ব্যান্ড ছেড়ে চীনে একক ক্যারিয়ার শুরু করেন। তাঁর অ্যালবামগুলোর মধ্যে ‘রিলোডেড’ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি অভিনয় করেছেন ‘টোয়েন্টি ওয়ানস এগেইন’, ‘দ্য উইটনেস’, ‘ফাইটার অব দ্য ডেসটিনি’র মতো সিনেমা ও সিরিজে অভিনয়ও করেছেন লুহান।
‘দ্য লেফট ইয়ার’, ‘দ্য শ্যাডো’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন গুয়ান।