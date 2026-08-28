২৫ সেকেন্ডে ১২ গুলি, জিম থেকে বের হতেই শেষ গায়কের জীবন

ভারতের উত্তর প্রদেশের শামলিতে জিম থেকে বের হওয়ার পর হরিয়ানভি গায়ক ও ইউটিউবার অঙ্কিত বালিয়ানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গেছে, চার অস্ত্রধারী তাঁকে অনুসরণ করে হামলা চালাচ্ছে। প্রায় ২৫ সেকেন্ড ধরে চলে গুলিবর্ষণ।
৩৫ বছর বয়সী অঙ্কিত বালিয়ান গত বুধবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে শামলির একটি জিম থেকে বের হন। হাতে ছিল কিট ব্যাগ। এরপর নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক তখনই চার ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের একজনের হাতে ছিল বন্দুক।
অঙ্কিত গাড়ির কাছে পৌঁছানোর আগেই হামলাকারীরা গুলি চালাতে শুরু করে। পরপর গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। পথচারী ও স্থানীয় দোকানিরা ভয়ে নিজেদের আড়াল করেন। কেউ কেউ দোকান থেকে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি দেখলেও গুলির শব্দ চলতে থাকায় দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়েন।
পুলিশের সূত্র বলছে, হামলায় মোট ১২টি গুলি ছোড়া হয়। আতঙ্ক ছড়াতে হামলাকারীরা কয়েকটি গুলি শূন্যেও ছোড়ে। তাঁদের কাছে ছিল .৩০ ও .৩২ ক্যালিবারের পিস্তল। পুলিশ এগুলোকে অপেক্ষাকৃত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছে।
গুলি লাগার পর গুরুতর আহত অবস্থায় অঙ্কিতকে স্থানীয় একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর তাঁর শরীরে কতটি গুলি লেগেছিল এবং আঘাতের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
ঘটনাস্থল হরিয়ানা সীমান্ত থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। পুলিশের ধারণা, হামলাকারীরা হরিয়ানা থেকে শামলিতে এসে থাকতে পারে।
গানের জগতেও ছিল বন্দুক-সহিংসতার ছাপ
শামলির বান্টি খেদা গ্রামের বাসিন্দা অঙ্কিত বালিয়ান হরিয়ানভি সংগীতজগতে পরিচিত মুখ ছিলেন। ইউটিউবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর চ্যানেলের গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি।
অঙ্কিতের গানের ভিডিওতে প্রায়ই দেখা যেত বন্দুক, লড়াই ও বিলাসবহুল এসইউভি। তাঁর অনেক গানের কথায় উঠে আসত সহিংসতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দাপট ও শত্রুতার বিষয়। কয়েকটি গান ইউটিউবে লাখ লাখবার দেখা হয়েছে।
অঙ্কিত বালিয়ানের জনপ্রিয় গানগুলোর একটি ‘ভারি কোর্ট ম্যায় গোলি মারেঙ্গে মেরি জান’ । নামটির অর্থ দাঁড়ায়, ‘আদালতের মধ্যেই তোমাকে গুলি করব, প্রিয়’। তবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সবচেয়ে অস্বস্তিকরভাবে মিলে গেছে শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি।
মৃত্যুর দুই ঘণ্টা আগে ‘হত্যা’র গান
মৃত্যুর মাত্র দুই ঘণ্টা আগে বুধবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন অঙ্কিত। সেখানে তাঁকে গাড়িতে বসে একটি হরিয়ানভি গান গাইতে দেখা যায়। গানের একটি লাইন ছিল—‘মার্ডার মার দে সড়ক কে ওপর’, অর্থাৎ ‘রাস্তায় হত্যা করো’।
এর কয়েক ঘণ্টা পরই রাস্তায় হামলার শিকার হয়ে অঙ্কিত বালিয়ানের মৃত্যু হয়। ফলে অঙ্কিতের শেষ পোস্টটি এখন অনেকের কাছেই এক ভয়াবহ কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে সামনে এসেছে।
হত্যার দায় নিল গোগি গ্যাং
অঙ্কিত হত্যার দায় স্বীকার করেছে কুখ্যাত গোগি গ্যাং। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে গ্যাংটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অঙ্কিত তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এমনকি গ্যাং-সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার ওপর তিনি গানও তৈরি করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।
গ্যাং-সংশ্লিষ্ট বলে পরিচিত ভোলু শাহপুরিয়ার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকেও একটি হুমকিমূলক পোস্ট দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘এটা কেবল শুরু, সবার পালা আসবে।’
পোস্টটিতে উত্তর প্রদেশ পুলিশকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
তবে গ্যাংটির এসব দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।
চার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা
অঙ্কিতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে চার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছে পুলিশ। হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একাধিক দল গঠন করা হয়েছে।
সিসিটিভি ফুটেজে পুরো হামলার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ধরা পড়েছে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে হামলাকারীদের শনাক্ত করার পাশাপাশি তাঁরা কোথা থেকে এসেছিল এবং হামলার পর কোন পথে পালিয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে