অরিজিৎ সিং এবার কী করবেন

খ্যাতির চূড়ায় থাকাকালে সিনেমার গান ছাড়ার ঘোষণা দিলেন অরিজিৎ সিং। মঙ্গলবার রাতে তাঁর আচমকা ঘোষণার পর থেকে বিষয়টি আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
এর মধ্যে অরিজিৎ সিংয়ের ব্যক্তিগত এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টের একটি পোস্ট বলে দাবি করা স্ক্রিনশটও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই পোস্টে তিনি জানান, একঘেয়েমি থেকে প্লে-ব্যাক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।
সামনে কী করবেন
অরিজিৎ সিং এখন কী করবেন?—বিষয়টি নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন অনেকে। অরিজিৎ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বরাতে বিবিসি নিউজ হিন্দি জানিয়েছে, সামনে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হতে চান অরিজিৎ সিং। ইতিমধ্যে প্রথম হিন্দি ছবির কাজ শুরু করেছেন।
যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন অরিজিৎ সিং এবং তাঁর স্ত্রী কোয়েল সিং। এতে মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। শান্তিনিকেতনে ছবিটির শুটিং চলছে।
পরিচালক অনুরাগ বসুর ‘বারফি’, ‘জগ্গা জাসুস’, ‘লুডো’, ‘মেট্রো ইন দিনো’সহ একাধিক চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। অনুরাগ বসু বিবিসি নিউজ হিন্দিকে বলেন, ‘চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে অরিজিতের গভীর ধারণা রয়েছে।’
সংগীত পরিচালক সুলেমান বিবিসি নিউজ হিন্দিকে বলেন, ‘চলচ্চিত্র নির্মাণ অরিজিতের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন, যেটার ওপর সে এখন পুরোপুরি মনোযোগ দিতে চায়। সে ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, আর আমি তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি।’
সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দিয়ে অরিজিৎ সিং গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কয়েক বছর আগে তিনি তাঁর সংগীতগুরু রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারীর জীবন নিয়ে একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন।
অরিজিৎ সিংয়ের পারিবারিক বন্ধু ও মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এই মুহূর্তে অরিজিৎ একটি হিন্দি ও একটি বাংলা ছবি নিয়ে ব্যস্ত এবং দুটি ছবির শুটিংই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চলছে।’