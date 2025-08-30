গায়ক আসিফ আকবর গানের বাইরে বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন। দেশ–বিদেশের বিভিন্ন ইস্যুতে জানান প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়াও। নিজের মতামতও দিয়ে থাকেন। আজ শনিবার সকালে নিজের ফেসবুকে অল্প কথায় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। আসিফের সেই ফেসবুক পোস্টে মানুষের মন্তব্যে এটা পরিষ্কার, মনের কথাটাই বলেছেন এই গায়ক।
আসিফ এখন আছেন যুক্তরাষ্ট্রে। দুই মাসের এই সফরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গাইবেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর দলবল নিয়ে আসিফ দেশটিতে গাইতে গেছেন। বাংলাদেশি সংগীতাঙ্গনের জনপ্রিয় এই গায়ক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বেশ সক্রিয় ছিলেন। তাঁর সন্তানকে নিয়ে রাজপথেও নামেন এই সংগীতশিল্পী। ৫ আগস্টের পর নতুন সরকার গঠিত হলে সরকারকে সমর্থন করেন তিনি। এমনকি সে সময় আসিফ জানিয়েছিলেন, তিন মাস পরই সরকারের আলোচনা-সমালোচনা করবেন। বর্তমানে সেই ভূমিকায় দেখাও যাচ্ছে আসিফকে। অন্যায় দেখলে সেখানে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় তাঁকে।
আজ শনিবার নিজের ফেসবুক পোস্টে আসিফ আকবর লেখেন, ‘আগে ভাবতাম রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীরা দায় নিয়ে পদত্যাগ করে না, তারা নির্লজ্জ। এখন দেখি ওই চেয়ার নির্লজ্জদের জন্যই।’ পোস্টে কোনো নাম উল্লেখ করেননি আসিফ। মন্তব্যের ঘরে আসিফ লিখেছেন, ‘চেয়ারের মধ্যে বান্দরের শলা থাকে, উপায় নাই।’ আসিফ আকবর তাঁর এমন মন্তব্য কী কারণে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, সে ব্যাপারে কিছুই বলেননি।