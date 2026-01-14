জেফার–রাফসানের বিয়ে নিয়ে তাঁরা যা বলছেন

এক দিন আগে থেকেই খবর ছড়িয়েছে, আজ বুধবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন গায়িকা জেফার রহমান ও উপস্থাপক রাফসান সাবাব। উভয়ের ঘনিষ্ঠজনেরা প্রথম আলোকে নিশ্চিত করলেও বিয়ে নিয়ে মুখ খোলেননি দুজন। অবশেষে নীরবতা ভেঙে আজ দুপুরে নিজেদের বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছেন জেফার-রাফসান।
বিয়ের চারটি স্থিরচিত্র ফেসবুকে শেয়ার করে রাফসান সাবাব লিখেছেন, ‘আমাদের যুগলজীবনের নতুন যাত্রার শুরুতে, বন্ধু, পরিবার ও প্রিয়জনদের ভালোবাসায় ঘেরা এই মুহূর্তে, আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আজ আমরা একসাথে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করছি।’
মুহূর্তেই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রিঅ্যাকশন পেরিয়েছে দুই লাখ। মন্তব্য করা হয়েছে ৩১ হাজারের বেশি ও পোস্টটি শেয়ার হয়েছে ১০ হাজারের বেশি। পোস্টে বিনোদন অঙ্গনের অনেকে মন্তব্য করেছেন।
অভিনয়শিল্পী সাফা কবির পোস্টটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘এটা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে, চোখ যেন খুশির অশ্রুতে ভরে উঠেছে। দুটি সুন্দর আত্মা একত্র হওয়ার পথে আল্লাহ যেন তাঁদের আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন। আল্লাহ আপনাদের অশেষ ভালোবাসা ও অফুরন্ত বরকত দান করুন।’
পরিচালক আদনান আল রাজীব লিখেছেন, ‘আগামীর জীবন সুন্দর হোক। দুজনের জন্যই রইল আন্তরিক দোয়া ও শুভকামনা।’ শঙ্খ দাশগুপ্ত শুভকামনা জানিয়ে লিখেছেন, ‘দুজনের জন্য খুবই খুশি। জীবন হোক ভালোবাসা আর স্বপ্ন ভরা। অভিনন্দন!’ পরিচালক শিহাব শাহীন লিখেছেন, ‘অভিনন্দন প্রিয় জেফার ও রাফসান।’
বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার ফাঁকে একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেছেন রাফসান। তাতে গায়েহলুদ আয়োজন থেকে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন মুহূর্ত উঠে এসেছে। পরিবারের সঙ্গে কাটানো সেসব মুহূর্তের এক পর্যায়ে জেফারকে প্রশ্ন করতে শোনা যায়, তাঁকে বিয়ে করে রাফসানের কেমন লাগছে? উত্তরে ‘আমার নিজেকে পরিপূর্ণ লাগছে’ এমনটাই বলেন রাফসান। অন্যদিকে জেফার বলেন, ‘আমরা আনন্দের সাথে বিবাহিতজীবন শুরু করছি।’
ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের একটি রিসোর্টে দুই পরিবারের সদস্য ও শোবিজ অঙ্গনের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। আজ সকালে তাঁদের গায়েহলুদ, আর সন্ধ্যায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।