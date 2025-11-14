তিলোত্তমা
গান

তিলোত্তমার কণ্ঠে ‘দুঃখ ভালোবেসে’

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

প্রয়াত অভিনেতা বুলবুল আহমেদ অভিনীত জন্ম থেকে জ্বলছি সিনেমার ‘দুঃখ ভালোবেসে’ গানটি গাইলেন তাঁর মেয়ে ও সংগীতশিল্পী তাহ্‌সিন ফারজানা। তিনি তিলোত্তমা নামে পরিচিত। বুলবুল আহমেদ স্মরণে ‘মহানায়কের গান’-এর দ্বিতীয় মৌসুম নিয়ে এসেছে সিলন টি। গত বৃহস্পতিবার মৌসুমের তৃতীয় গান ‘দুঃখ ভালোবেসে’ প্রকাশ করা হয়। এক দিনের ব্যবধানে গানটির ভিডিও ৪৫ হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে।

গতকাল তিলোত্তমা প্রথম আলোকে জানান, গানটি তাঁর বাবার (বুলবুল আহমেদ) অনেক পছন্দের ছিল। বাবার স্মৃতির স্মরণে গানটি গেয়েছেন তিনি।
আশির দশকের মুক্তিপ্রাপ্ত জন্ম থেকে জ্বলছি পরিচালনা করেছেন আমজাদ হোসেন, ‘দুঃখ ভালোবেসে’ গানটি লিখেছেনও তিনি। আলাউদ্দিন আলীর সুরে গানটি গেয়েছেন সাবিনা ইয়াসমীন।

‘মহানায়কের গান’-এর দ্বিতীয় মৌসুম বুলবুল আহমেদ অভিনীত সিনেমার ছয়টি গান থাকবে। এর আগে দুই গান ‘দুটি মন’ ও ‘জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসী’ প্রকাশিত হয়।
২০১৩ সালে বাবার অভিনীত গান নিয়ে ‘মহানায়কের গান’ শিরোনামে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন তিলোত্তমা। পরে গানগুলো সিলন টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। ২০২৩ সালে ‘মহানায়কের গান’-এর প্রথম মৌসুম আসে।

বাবা ও মায়ের উৎসাহে শখের বশে গান করেন তিলোত্তমা। তিনি মূলত পুরোনো দিনের বাংলা গান ও গজল করেন। তিনি পেশায় একজন আইনজীবী।

