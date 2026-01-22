বিএনপির নির্বাচনী ‘থিম সং’–এ কারা গেয়েছেন

সময় বদলেছে, বদলেছে প্রচারের ধরনও। মাইকিং, পোস্টারিং, এসএমএস—সবকিছুর পরে এসেছে ডিজিটাল থিম সং। আসন্ন নির্বাচনের প্রচারণায় এবার বিশেষ একটি থিম সং ব্যবহার করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), যাতে ভোটারদের কাছে তাদের বার্তা সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। গানের শিরোনাম ‘ভোট দিবেন কিসে ধানের শীষে’।
ইউটিউব, ফেসবুকসহ অন্যান্য মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া এই থিম সংয়ে ব্যবহার করা হয়েছে ‘সবার আগে বাংলাদেশ’সহ দলের একাধিক পরিচিত নির্বাচনী স্লোগান। গানটির কথা ও সুর তানভীর চৌধুরীর, এতে কণ্ঠ দিয়েছেন আতিয়া আনিশা ও নিলয়।
গানটিতে আবহমান বাংলার সৌন্দর্য, শিল্প ও সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। ধর্ম-বর্ণে সম্প্রীতির বন্ধনের এই থিম সংয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও দলের বর্তমান চেয়ারম্যান তারেক রহমানকেও দেখা গেছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাদের নির্বাচনী থিম সং প্রকাশ করেছে। বুধবার দিবাগত রাত ১২টার পর রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে থিম সংটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
বিএনপি নেতারা জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে থিম সংটি মাঠপর্যায়সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করা হবে। এই গানের মাধ্যমে দলের রাজনৈতিক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরার লক্ষ্য রয়েছে।