মেঘদলের ২৩ বছর, আসছে নতুন গান

২২ জানুয়ারি

২২ জানুয়ারি পথচলার ২৩ বছর পার করেছে ব্যান্ড ‘মেঘদল’। এ উপলক্ষে বিশেষ একক কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছে গানের দলটি। এ ছাড়া তিনটি নতুন গানও আনছে তারা। এ নতুন তিন গানে সম্পূর্ণ হবে মেঘদলের তৃতীয় অ্যালবাম ‘অ্যালুমিনিয়ামের ডানা’।

‘মেঘদল’ ব্যান্ডের সদস্যরা

‘কার্নিভ্যাল’, ‘বাঘ’ এবং ‘তারে কোথায় খুঁজে পাই’ শিরোনামের তিনটি গান প্রকাশ পাবে পর্যায়ক্রমে। রেকর্ডিং শেষে এখন ভিডিও চিত্রের কাজ চলছে বলে জানান মেঘদলের গায়ক ও গীতিকার শিবু কুমার শীল। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘তেইশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে এ তিনটি গান আসছে তা নয়: আবার এটাও বলা যায়, এটি একটি উপলক্ষ। এর মাধ্যমে অ্যালবামটি শেষ হবে। এখানের ‘‘কার্নিভ্যাল’’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছি আমি, কথা ও সুরও আমার। আর ‘‘বাঘ’’ ও ‘‘তারে কোথায় খুঁজে পাই’’ গানের কথা, সুর ও গেয়েছে সুমন (মেজবাউর রহমান)। সবার আগে ‘‘বাঘ’’ প্রকাশ পাবে। এরপর বাকি দুটি।’

২৩ বছর পূর্তির আয়োজন নিয়ে শিবু বলেন, ‘২০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করেছিলাম। ২৩ বছর নিয়ে বড় পরিসরে কিছু না হলেও একটি বিশেষ কনসার্টের পরিকল্পনা আছে ঈদের পর। তবে পরের বছর দুই যুগ পূর্তিতে একটি লাইভ অ্যালবামের পরিকল্পনা আছে। শিগগির কাজ শুরু হবে।’

২০২২ সালে প্রকাশিত এই অ্যালবামের গান ‘এ হাওয়া’ শ্রোতা মহলে সাড়া ফেলেছিল। মেঘদলের সদস্য মেজবাউর রহমান সুমনের হাওয়া সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছিল গানটি। সর্বশেষ ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অ্যালবামের টাইটেল গান। ওই বছরের আগস্টে অ্যালুমিনিয়ামের ডানা শিরোনাম গানটি প্রকাশ করে মেঘদল। এর আগে একই বছরের মার্চে কোক স্টুডিও বাংলার দ্বিতীয় সিজনে তারা উপহার দিয়েছিল ‘বনবিবি’ শিরোনামের একটি গান।

