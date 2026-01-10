তামিমকে বিসিবি পরিচালকের ‘দালাল’ বলাটা ঔদ্ধত্য; হামিন আহমেদ

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে দেশের ক্রিকেট অঙ্গনে চলমান বিতর্কে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল বিসিবির এক পরিচালকের মন্তব্য। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ইঙ্গিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা ওই মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও মাইলস ব্যান্ডের সদস্য হামিন আহমেদ।
ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। এক অনুষ্ঠানে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মতামত দেন তামিম ইকবাল। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেন তিনি। তামিমের সেই বক্তব্যের একটি ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। ‘ফ্রেন্ডস’ প্রাইভেসিতে দেওয়া ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘এইবার আরো একজন পরিক্ষিত (পরীক্ষিত) ভারতীয় এজেন্ট এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখল।’ মন্তব্যটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া।
এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে হামিন আহমেদ লিখেছেন, ‘আমি জানি না কে এই বিসিবি পরিচালক, এবং বুঝতে পারছি না কীভাবে এমন একজন, যার ক্রিকেটে কোনো অবদান নেই, এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে পারে—শুধু পয়সা বাঁচাতে, চা, শিঙ্গারা বা ডাবের পানি খরচ কমানোর জন্য! তিনি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তামিম ইকবালকে “দালাল” বলে অভিহিত করেছেন—এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্বত্য আচরণ।’
একই পোস্টে তিনি আরও লেখেন, ‘একজন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর কঠোর নিন্দা জানাই। এই পরিচালক সস্তা মনোভাবসম্পন্ন ও লজ্জাজনক ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিসিবিকে অবশ্যই তাঁকে বাদ দিতে হবে, যাতে দেশের ক্রিকেটের মর্যাদা রক্ষা হয়। পাশাপাশি এই বোর্ড পরিচালককে তামিম ইকবাল এবং দেশের সকল ক্রিকেটার ও ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এটি খেলোয়াড় ও দেশের সকল ক্রিকেটপ্রেমীর দাবি।’
এদিকে এই ঘটনার পর তামিম ইকবালের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর একাধিক সতীর্থ। তাঁদের মধ্যে আছেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মুমিনুল হক এবং পেসার তাসকিন আহমেদ। একই সঙ্গে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব বিসিবির কাছে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে।