শিশুতোষ গানের অ্যালবাম ‘হাউ মাউ খাও’

শিশুদের জন্য নতুন গানের অ্যালবাম প্রকাশ করেছে ‘গানশালা’। এক নির্ঝরের গান উদ্যোগে নির্মিত শিশুতোষ অ্যালবামটির নাম ‘হাউ মাউ খাও’। অ্যালবামটিতে থাকছে মোট পাঁচটি নতুন গান।
এনামুল করিম নির্ঝরের কথা ও সুরে অ্যালবামটির সংগীতায়োজন করেছেন অটমনাল মুন। এই অ্যালবামে করপোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) তহবিল থেকে সহযোগিতা করেছে শেলটেক।
অ্যালবামে গান গেয়েছেন মৃন্ময়ী মেঘা, অরণি ক্যাথলিন, সামাহ ফাতিহা, প্রফুল্ল অংশুমন এবং তানভীর আলম। অ্যালবাম প্রসঙ্গে এনামুল করিম বলেন, ‘শিশু-কিশোরদের অনুভূতির বৈচিত্র্য, কল্পনা, অভিযোগ-অনুযোগ, শিশুদের চোখে প্রকৃতি, বড়দের প্রতি তাদের প্রত্যাশা এবং একই সঙ্গে বড়রা শিশুদের কীভাবে দেখে—এই বিষয়গুলো গানগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
অ্যালবামে একটি গান গেয়েছেন তানভীর আলম সজীব। শিশুদের জন্য গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘নিজের গায়কি থেকে বেরিয়ে গানটা করতে হয়েছে। নির্ঝর ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে গেলে বিষয়টা একধরনের কর্মযজ্ঞের মতো হয়। এইভাবে গাইতে হবে, ওইভাবে গাইতে হবে—প্রতিটি গানেই আলাদা অভিজ্ঞতা। শ্রোতারা গানগুলো উপভোগ করবেন বলে বিশ্বাস করি।’
গানশালার ইউটিউব চ্যানেলে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে অ্যালবামের প্রথম গান ‘হাউ মাউ খাও’। পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাবে ‘হাট্টিমাটিম টিম’, ‘তিড়িং বিড়িং ফড়িংটাকে’, ‘ছোটদের গান নিয়ে’ এবং ‘এই তুই কি করছিস?’
‘হাউ মাউ খাও’ গানটি গেয়েছেন শিশুশিল্পী মৃন্ময় মেঘা। অনুভূতি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এটা আমার প্রথম রেকর্ড। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। খুব আনন্দ লাগছিল, অনেক খুশি হয়েছি। আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’