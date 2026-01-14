জেফারকে বিয়ের অনুভূতি জানিয়ে যা বললেন রাফসান

আজ বুধবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন গায়িকা জেফার রহমান ও উপস্থাপক রাফসান সাবাব। ফেসবুকে অনুষ্ঠানের কিছু স্থিরচিত্র প্রকাশ করে নতুন জীবনের জন্য সবার দোয়া চেয়েছেন রাফসান। মুহূর্তেই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। ছবি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পরই একটি ভিডিও প্রকাশ করেন এই উপস্থাপক, যেখানে গায়েহলুদ থেকে বিয়ের মিষ্টি কিছু মুহূর্ত উঠে এসেছে।
ভিডিওটি শুরু হয় রাফসান ও জেফারের কবুল বলার মধ্য দিয়ে। বিয়েতে দুজনকেই সাদা পোশাকে দেখা যায়। কবুল বলার পর পরিবারের সদস্যের সঙ্গে আপ্লুত হতে দেখা যায় জেফারকে। সে সময় পরিবারের সদস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও দুজনের পাশে ছিলেন। পুরো ভিডিওতেই দুজনের খুনসুটি ধরা পড়ে।
ভিডিওর অন্য একটি অংশে রাফসানের অনুভূতি জানতে চান জেফার। উত্তরে রাফসান বলেন, ‘ফুল ফিলিং’। আরেকটি অংশে জীবনের আগের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করে রাফসান জানান, জীবনে আগে অনেক কিছু ঘটছিল এবং একধরনের অস্থিরতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সবকিছু শান্ত এবং তিনি এখন শান্তিতে আছেন।
৩ ঘণ্টায় রাফসানের ফেসবুকে প্রকাশ করা ভিডিওটি দেখা হয়েছে ২৫ লাখবারের বেশি। ১ লাখ ২০ হাজার রিয়েক্টের সঙ্গে মন্তব্য জমা পড়েছে সাড়ে ৯ হাজার।
ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের একটি রিসোর্টে দুই পরিবারের সদস্য ও শোবিজ অঙ্গনের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে বিয়ের আয়োজন করা হয়। সকালে তাঁদের গায়েহলুদ আর সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।