নিরাপত্তাকর্মীর পোশাক পরা দুর্বৃত্তের গুলিতে জনপ্রিয় ডিজে নিহত

দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় রেডিও জকি ও ডিজে ওয়ারিক স্টক। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে দেশটির বৃহত্তম শহর জোহানেসবার্গে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ডিজে ওয়ারাস নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। এ ঘটনায় দেশজুড়ে শোক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।
শহরের কেন্দ্রস্থলে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ৪০ বছর বয়সী এই গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বের কাছে তিনজন সন্দেহভাজন আসেন। তাঁদের একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। এরপর হামলাকারীরা পায়ে হেঁটে পালিয়ে যান। হামলার কারণ এখনো জানা যায়নি। এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।
স্থানীয় পুলিশপ্রধান ফ্রেড কেকানা বলেন, কার্লটন সেন্টারের কাছে জাম্বেসি হাউসের বাইরে স্টকের ওপর হামলা হয়। দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এসএবিসির তথ্যমতে, ওই ভবনে নিরাপত্তাব্যবস্থা বসানোর কাজ তদারক করছিলেন স্টক। ভবনটি আগে অজ্ঞাতপরিচয় কিছু মানুষ দখল করে রেখেছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ সার্ভিস এক বিবৃতিতে জানায়, গাড়ি পার্ক করার পর স্টককে তিনজন সন্দেহভাজন ঘিরে ধরেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, নিরাপত্তাকর্মীর পোশাক পরা এক ব্যক্তি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর স্টক পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, তবে কিছু দূর গিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন।
পুলিশ জানিয়েছে, স্টকের কাছেও একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, কিন্তু হামলার সময় তাঁর কাছ থেকে কিছুই নেওয়া হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসাসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। স্থানীয় পুলিশপ্রধান ফ্রেড কেকানা বলেন, গুলির পর সন্দেহভাজনরা অনেক দূর হেঁটে গেছেন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
স্টকের বোন নিকোল স্টক এসএবিসিকে বলেন, ‘আমরা এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।’ স্টকের তিন সন্তানের কথা চিন্তা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনার গ্রাফিক ছবি বা ভিডিও ছড়ানো থেকে বিরত থাকততে অনুরোধও জানান তিনি।
ডিজে ওয়ারাস ছিলেন রেডিও ও টিভি উপস্থাপক, পডকাস্টার। মিডিয়ার বাইরেও তিনি বেসরকারি নিরাপত্তা, ভিআইপি প্রোটেকশন ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
তাঁর হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা ও বিনোদনজগতের তারকারা। সংস্কৃতিমন্ত্রী গেটন ম্যাকেনজি বলেন, তিনি ভয় না পেয়ে সত্য কথা বলতেন।