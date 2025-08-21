২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুম শুরু হয়েছিল
কোক স্টুডিও বাংলা ফেরার খবর মিলল

কোক স্টুডিও বাংলার গান আসবে কবে—এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে ফিরেছেন শ্রোতারা। বিরতি ভেঙে ফেরার ঘোষণা দিল কোক স্টুডিও বাংলা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা ৩৫ মিনিটে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, ২৩ আগস্ট তৃতীয় মৌসুমের পরবর্তী গান প্রকাশ হবে।

১৮০ সুরকার ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের প্রচার শুরু হয়েছিল। এই মৌসুমের তিনটি গান প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালের ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছিল তৃতীয় গান ‘অবাক ভালোবাসা’। এরপর কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের আর কোনো গান আসেনি।

প্ল্যাটফর্মটি বলছে, সামনে আসতে চলেছে আরও ছয়টি গান, যেখানে তারকা শিল্পীদের পাশাপাশি থাকছেন উদীয়মানরা, যা সৃজনশীলতার সীমা আরও প্রসারিত করবে। আবারও দর্শক–শ্রোতারা উপভোগ করতে পারবেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আইকনে পরিণত হওয়া কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক্যাল ফিউশন, প্রাণবন্ত পারফরম্যান্স ও চমকপ্রদ সব আয়োজন।

কোকাকোলা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জু–উন নাহার বলেন, ‘আবারও আমাদের শ্রোতাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। শুরু থেকেই কোক স্টুডিও বাংলা সবচেয়ে সুন্দর ও সৃজনশীলভাবে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সংগীতের ঐতিহ্য তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিজনের বাকি অংশে থাকছে বেশ কিছু অসাধারণ মুহূর্ত ও চমক, যেগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণবের কণ্ঠেও ঝরেছে একই সুর। নতুন গান নিয়ে তিনি বলেন, ‘এই সিজনে প্রতিভাবান শিল্পীদের একত্র করা হয়েছে এবং তাঁরা মিলে দারুণ কিছু তৈরি করেছেন। আমি খুবই আশাবাদী যে প্রতিটি গান সৃষ্টির সময় আমরা যে আবেগ ও আনন্দ অনুভব করেছি, আমাদের শ্রোতারাও সেটা অনুভব করবেন।’

শ্রোতারা স্পটিফাই ও কোক স্টুডিও বাংলার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এসব মনমাতানো পরিবেশনা উপভোগ করতে পারবেন। ফলে বাংলাদেশের সংগীত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরও একবার প্রতিধ্বনিত হবে বিশ্বজুড়ে।

২০২২ সালে যাত্রা করে কোক স্টুডিও বাংলা, প্রথম মৌসুমে ১০টি গান প্রকাশিত হয়েছে।

