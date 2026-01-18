বিয়ের এক বছরের ব্যবধানে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছেন তাহসান ও রোজা
তাহসানের সঙ্গে বিচ্ছেদ: রোজার পদবি থেকে উধাও ‘খান’

বিনোদন ডেস্ক

সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান রহমান খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নাম থেকে ‘খান’ পদবি সরালেন মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদ।

তাহসানের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে ইনস্টাগ্রামে তাঁর নাম ছিল রোজা আহমেদ খান। আজ রোববার রোজার ইনস্টাগ্রাম ঘেঁটে দেখা গেছে, নাম থেকে ‘খান’ সরিয়ে নিয়েছেন তিনি।

রোজা আহমেদ

২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান। বিয়ের এক বছরের ব্যবধানে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছেন তাঁরা। গুঞ্জনের মধ্যে ১০ জানুয়ারি তাহসান প্রথম আলোকে জানান, গুঞ্জনটি সত্যি, তাঁরা আর দাম্পত্য সম্পর্কে নেই।

তাহসানের ঘোষণার সপ্তাহখানেক পরও ইনস্টাগ্রামে রোজা আহমেদের নামের শেষে ‘খান’ ছিল, ফলে বিচ্ছেদ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। পদবির পাশাপাশি তাহসানের সঙ্গে তোলা ছবিও ইনস্টাগ্রাম থেকে সরিয়ে নেন রোজা আহমেদ।

২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান

এর আগে তাহসান প্রথম আলোকে জানান, তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরেই আলাদা আছেন। তাঁর ভাষায়, ‘গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমি অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে আসি। সেই ট্যুরের আগেই আমরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি ফেসবুক ও গান থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছি।’

