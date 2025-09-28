এন্ড্রু কিশোর থেকে জুবিন গার্গ ফিরলেন ‘সত্তা’য়; উচ্ছ্বাসে ভরা সন্ধ্যায়

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মুক্তি পেয়েছে আভাস ব্যান্ডের নতুন গান ‘সত্তা’। এ উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ইয়ামাহা মিউজিক স্টোরে আয়োজন করা হয় এক মিলনমেলার। যেখানে আভাস ব্যান্ডের পরিবার থেকে, আমন্ত্রিত সংগীতশিল্পী, গণমাধ্যম শুভেচ্ছা জানিয়েছে ব্যান্ডটিকে। সাড়ে তিন ঘণ্টার আয়োজনে নিজেদের গান পরিবেশনের সঙ্গে জনপ্রিয় কিছু বাংলা গান শুনিয়েছে আভাস। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন অন্যান্য ব্যান্ডের সদস্য থেকে শ্রোতারা।
ভেন্যুতে যখন পৌঁছাই ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা ৬টা ৩০। ঢুকতেই অভ্যর্থনা জানান ব্যান্ডের ভোকাল তানযীর তুহীন। আমন্ত্রিত সবাইকেই বরণ করে নেন। বারবার চা, কফি খাওয়ার অনুরোধ রাখেন। ভেতরে ঢুকতেই সবার হাতে তুলে দেওয়া হয় আভাসের পরিচিতিমূলক বুকলেট। যেখানে নতুন গানের লিরিকস, আভাস নিয়ে বিস্তারিত তথ্য।
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অডিটরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়, শুরু হয় মূল আয়োজন। ‘শিরোনামহীন’ ছেড়ে ২০১৭ সালে ‘আভাস’ গঠন করেন তানযীর তুহীন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্মরণ করা হয় ব্যান্ডটির সাবেক সদস্য ও সুহৃদদের। এরপর নতুন গানের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে অনুষ্ঠানে আগত কয়েকজন অতিথিকে মঞ্চে ডেকে নেন তুহীন। এর মধ্যে মেঘদল ব্যান্ডের ভোকাল শিবু কুমার শীল ও সংগীতশিল্পী জয় শাহরিয়ার ‘আভাস’কে শুভেচ্ছা জানিয়ে তুহীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পথচলা ও পুরোনো দিনের স্মৃতি তুলে ধরেন। এরপর পর্দায় ‘সত্তা’ গানের ভিডিও চিত্র প্রকাশ করা হয়। গানটির নেপথ্যের গল্প তুলে ধরেন আভাসের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও বেজিস্ট রাজু শেখ।
শ্রোতাপ্রিয় ‘আভাস’ দিয়ে শুরু হয় গানের আয়োজন। গানটির গীতিকার মেহেদী হাসানকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তুহীন জানান, এই গান আভাসের জন্য টার্নিং পয়েন্ট। এ গান শেষে শিবু কুমার শীল ও জয় শাহরিয়ারকে মঞ্চে গান শোনানোর জন্য ডাকেন তুহীন। তিনজন একসঙ্গে গেয়ে ওঠেন মহিনের ঘোড়াগুলির ‘ভেবে দেখেছ কি, তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে, তারও দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে।’ এরপর শিবু কুমার শীলকে হাওয়া গানটি গাওয়ার অনুরোধ করেন তুহীন। শিবু গানটি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় আলোকবাতি, সবাই যেন নিজেকে আবিষ্কার করেন রাত্রির ট্রেনে, গলা মিলিয়ে সবাই গাইতে থাকেন ‘ফিরতি পথে, মস্ত আকাশ, অস্ফুট স্বর, ধুলোর গান/এ হাওয়া আমায় নেবে কত দূরে, এ হাওয়া আমি এখানেই।’
এরপর মহিনের ঘোড়াগুলির ‘মানুষ চেনা দায়’ গানটি পরিবেশন করেন জয় শাহরিয়ার। গিটারে সঙ্গ দিতে মঞ্চে ডেকে নেন মেঘদলের আরেক সদস্য ও সংগীত আয়োজক রাশেদ শরীফ শোয়েবকে। জয় পরিবেশন করেন তাঁর জনপ্রিয় গান ‘সত্যি বলছি তোমাকে আর ভালোবাসি না/তোমার জন্য মিছেমিছি রাতও জাগি না’। গানের ফাঁকে তুহীনের সঙ্গে শুরুর দিনগুলোর স্মৃতিও বারবার ফিরিয়ে এনেছেন জয়।
এদিন হাইওয়ে ব্যান্ডের ভোকাল হাসান ইথারও শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন। তুহীন ইথারকেও গান শোনাতে মঞ্চে ডাকেন। ইথার ভূপেন হাজারিকার ‘মেঘ থম থম করে’ ও হাইওয়ে ব্যান্ডের ‘চেয়ে দেখ বন্ধু’ পরিবেশন করেন। এরপর ‘প্রজন্ম বাউল’ ব্যান্ডের ভোকাল সামুর সঙ্গে তুহীন গেয়ে ওঠেন এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া ‘ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে’। সবাইকে কণ্ঠ মেলানোর অনুরোধ রেখে দর্শকসারিতে নেমে আসেন তুহীন। শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন এন্ড্রু কিশোরকে। সবশেষ হেলাল হাফিজের কবিতা অবলম্বনে ‘পত্র দিও’ ও ‘আভাস’ গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়োজন।
গানের বাইরে এদিন আরও অনেক বিষয়ে কথা বলেন তুহীন। সদ্য প্রয়াত ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গের স্মৃতিতেও শ্রদ্ধা জানান। একজন শিল্পীর জন্য মানুষের এ সম্মান ও ভালোবাসা অভিভূত করেছে তুহীনকে। তরুণ প্রজন্মকে দেশের প্রতি আরও নিবেদিত হওয়ার আহ্বানও জানান তুহীন।
‘সত্তা’ গানটির কথা তানযীর তুহীনের। তাঁর সঙ্গে সুর দিয়েছেন রাজু শেখ। গানটির অডিও মিক্স ও মাস্টারিং করেছেন রাশেদ শরীফ শোয়েব শোয়েব। গানটির ভিডিও চিত্র নির্মাণ করেছেন মুন্তাকিম আল নাহিয়ান। গানটি শোনা যাচ্ছে ‘আভাসের’ ইউটিউব চ্যানেলে।