অর্থহীনের অ্যালবামে সুমনের পুত্র আহনাফ

প্রায় তিন বছর পর অ্যালবাম প্রকাশের ঘোষণা দিল অর্থহীন। গতকাল সকালে ঢাকার এক রেস্তোরাঁয় এক সংবাদ সম্মেলনে ব্যান্ডটি জানিয়েছে, ১৭ অক্টোবর প্রকাশিত হবে ফিনিক্সের ডায়েরি ২। ইউটিউব মিউজিক, স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিকসহ শীর্ষ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও শোনা যাবে। এর মধ্যে ২ অক্টোবর ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে অ্যালবামের প্রথম গান ‘উন্মাদ’।
সংবাদ সম্মেলনে ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা, বেজ গিটারিস্ট, ভোকালিস্ট সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন বলেন, ‘গানগুলো শুধু আগের শ্রোতারাই পছন্দ করবে—এমন নয়; জেন–জি, জেন–আলফা বা পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও এর আকর্ষণ থাকবে।’
অর্থহীন জানিয়েছে, অ্যালবামটিতে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিশোধের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। আগের অ্যালবামের তুলনায় এটি আরও বেশি সমৃদ্ধ।
অ্যালবামটি সংগীত পরিচালক ও শিল্পী এ কে রাতুলকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে গ্র্যামি মনোনয়নপ্রাপ্ত গিটারিস্ট ফ্র্যাঙ্ক গ্যামবালি, স্যাক্সোফোন প্লেয়ার বব ফ্র্যাঙ্কেসচিনি, বেজ গিটারিস্ট বাবি লুইস ও ‘বেজবাবা’ সুমনের পুত্র আহনাফের সঙ্গে কোলাবরেশন করেছে অর্থহীন।
অ্যালবাম প্রকাশের আগে ১০ অক্টোবর একটি ‘সিক্রেট লিসেনিং পার্টি’ করবে অর্থহীন। টিকিট কেটে অ্যালবামের গান শুনতে পারবেন শ্রোতারা।
অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়ায় কনসার্টে অংশ নেবে দলটি।
ক্যানসার ও স্পাইনাল কর্ডের দীর্ঘ চিকিৎসায় মঞ্চে অনেকটা অনিয়মিত হয়ে পড়েন ব্যান্ডের প্রধান সাইদুস সালেহীন সুমন। আরও কিছু শারীরিক সমস্যায় গত কয়েক বছরে তাঁকে বেশ কয়েকবার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। এসব কারণে কনসার্টে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল অর্থহীন।
অর্থহীন ব্যান্ডের ব্যবস্থাপক এহসানুল হক প্রথম আলোকে জানান, এই ট্যুরের মাধ্যমে আবারও মঞ্চে নিয়মিত হচ্ছে অর্থহীন। তিনি বলেন, ‘সুমন ভাইয়ের অসুস্থতার কারণে গত কয়েক বছর আমরা দেশের বাইরে যেতে পারিনি। দেশেও যে খুব বেশি আয়োজনে অংশ নিয়েছি, তা-ও নয়। এই সফর নিয়ে কয়েক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে। সবশেষে ভাই সম্মতি দিয়েছেন।’
সংবাদ সম্মেলনে ‘বেজবাবা’ সুমনের সঙ্গে ব্যান্ডের বাকি দুই সদস্য ড্রামার মার্ক ডন ও গিটারের এহতেশাম আলী উপস্থিত ছিলেন।