স্ট্রোক করে জ্ঞান হারান তৌসিফ, পড়ে গিয়ে মাথায় ২৭ সেলাই

স্ট্রোক করেছেন সংগীতশিল্পী তৌসিফ আহমেদ। গত ২৮ ডিসেম্বর সকালে রাজধানীতে নিজ বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি। পড়ে যাওয়ার সময় মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং মাথায় ২৭টি সেলাই দিতে হয়।
পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, তিনি স্ট্রোক করেছেন। গতকাল বাসায় ফিরেছেন তৌসিফ। আজ শুক্রবার দুপুরে প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তৌসিফ নিজেই।
নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে তৌসিফ বলেন, ‘সকাল সাড়ে সাতটার দিকে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাই। এরপর কিছুই মনে নেই। রক্ত দেখে আমার স্ত্রী আশপাশে সবাইকে খবর দিলে প্রথমে ধানমন্ডির একটি স্থানীয় হাসপাতালে, পরে অন্য আরেকটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এক দিন লাইফ সাপোর্টে থাকতে হয়েছে। চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশি, তাই কিছুটা ভালো বোধ করায় বাসায় ফিরেছি।’
দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছেন তৌসিফ। সে কারণে আগের মতো নিয়মিত কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি। তৌসিফ বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এখন আগের চেয়ে কিছুটা ভালো আছি। তবে সামনে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।’
এর আগেও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তৌসিফ। ২০২২ সালের এপ্রিলে প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হয়। এরপর ২০২৪ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক করেন তিনি। চিকিৎসকের পরামর্শে সে সময় থেকেই বাসায় বিশ্রামে ছিলেন তিনি।
‘দূরে কোথাও আছি বসে’, ‘বৃষ্টি ঝরে যায়’, ‘এ মনের আঙিনায়’, ‘জান পাখি’সহ বহু জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তৌসিফ আহমেদ। গায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি গান লেখা, সুর ও সংগীতায়োজনেও সমানভাবে সক্রিয়। ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম ‘অভিপ্রায়’।