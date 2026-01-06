জন্মদিনে আলোচনায় রাহমানের পুরোনো মন্তব্য, কী হয়েছিল সেদিন

আজ অস্কারজয়ী ভারতীয় সুরকার এ আর রাহমানের জন্মদিন। তাঁর ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে ভক্তরা আবারও ফিরে তাকাচ্ছেন গত বছরের একটি বহুল আলোচিত মুহূর্তের দিকে—যেখানে সরাসরি সমালোচনার পথে না গিয়ে কৌশলী নীরবতা আর রসবোধের মাধ্যমে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। অনলাইন কনটেন্ট ও নির্মাতাদের দায়িত্ব নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক সংবাদ শিরোনাম দখল করছিল, তখন রাহমানের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।
বিদ্রূপকারীদের উদ্দেশে রাহমানের পরোক্ষ খোঁচা
ঘটনাটি ঘটে ‘ছাবা’ সিনেমার এক প্রচারণা অনুষ্ঠানে। সেখানে অভিনেতা ভিকি কৌশল এ আর রাহমানকে তিনটি ইমোজির মাধ্যমে নিজের সংগীতকে বর্ণনা করতে বলেন। একমুহূর্তও না ভেবে রাহমান উত্তর দেন, ‘মুখ বন্ধ।’
এরপরই তিনি যোগ করেন, ‘আমি মনে করি, গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি—মুখ খুললে কী কী হয়।’
এই অপ্রত্যাশিত জবাবে ভিকি কৌশল ও উপস্থিত দর্শকরা খানিকটা চমকে যান। গোটা মিলনায়তনে তখন হাসির রোল পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিকি মজা করে বলেন, ‘রোস্টিংয়ের কথাই তো বলছেন!’
এরপর দ্বিতীয় ইমোজি সম্পর্কে জানতে চাইলে রাহমান একই সুরে বলেন, ‘তিনটাতেই মুখ বন্ধ।’
কেন এই মন্তব্য এত আলোচিত হলো
রাহমান কারও নাম উল্লেখ না করলেও, তাঁর এই মন্তব্যকে অনেকেই চলমান অনলাইন কনটেন্ট নির্মাতা ও একটি জনপ্রিয় কমেডি শো ঘিরে চলা বিতর্কের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত হিসেবে দেখেন। বহু মানুষের মতে, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাহমান সংযম, দায়িত্ববোধ ও কাজের মাধ্যমেই কথা বলার নিজের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসকেই তুলে ধরেছেন।
যেখানে অনেকে প্রকাশ্যে ওই বিতর্ককে সমর্থন বা সমালোচনা করছিলেন, সেখানে রাহমান বেছে নিয়েছেন নীরব ও অ-সংঘাতমূলক পথ। আর তাতেই তাঁর বক্তব্য আরও বেশি অর্থবহ ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।
বিতর্কের পেছনের গল্প
বিতর্কের সূত্রপাত হয় ‘ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট’ অনুষ্ঠানের একটি পর্বকে ঘিরে। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন সময় রায়না, আর অতিথি বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রণবীর আল্লাহবাদিয়া। ওই পর্বে এক প্রতিযোগীকে করা যৌনতা নিয়ে একটি প্রশ্ন ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।
এই প্রশ্নকে ঘিরে ভারতজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আসে এবং অনুষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের হওয়ার খবরও সামনে আসে। ‘ছাবা’র প্রচার অনুষ্ঠানে কিছু না বলেও ওই বিতর্ক ঘিরে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন রাহমান। আজ তাঁর জন্মদিনে আবারও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরোনো সেই ভিডিও।
এ আর রাহমানের সংগীতযাত্রা
‘রোজা’, ‘বম্বে’, ‘দিল সে’, ‘তাল’, ‘লাগান’, ‘রকস্টার’ ও ‘স্লামডগ মিলিয়নিয়ার’—এমন অনেক কালজয়ী কাজের মধ্য দিয়ে এ আর রাহমান গড়ে তুলেছেন এক অনন্য সংগীত ঐতিহ্য, যা ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীতকে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে। আত্মা ছোঁয়া সুর, উদ্ভাবনী ভাবনা ও গভীর আবেগের মেলবন্ধনের জন্য পরিচিত এই শিল্পী আজও নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন।
এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে সামনে আরও বড় চমক অপেক্ষা করছে। ভারতীয় মহাকাব্য অবলম্বনে নির্মিত ‘রামায়ণ পার্ট ১’ ও ‘পার্ট ২’–এ বিশ্বখ্যাত সুরকার হান্স জিমার–এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে যাচ্ছেন এ আর রাহমান।
